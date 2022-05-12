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小馬可仕當選菲律賓總統 習近平賀電：願建立良好工作關係

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
小馬可仕勝選菲律賓總統寶座，引起各方關注後續對外關係。（路透社）
小馬可仕勝選菲律賓總統寶座，引起各方關注後續對外關係。（路透社）

菲律賓總統大選5月9日投票，小馬可仕以壓倒性多數勝出，大陸國家主席習近平5月11日發賀電給菲律賓總統當選人小馬可仕，強調他高度重視大陸與菲律賓關係發展，「願同馬可仕當選總統建立良好工作關係」。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）是菲律賓前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）之子，此次選舉已拿下超過3,000萬張選票，比對手羅布雷多（Leni Robredo）的1,400多萬票高出一倍，他在祭拜亡父後宣布勝選。

而他篤定當選的結果出爐後，大陸與美國紛紛表示祝賀與爭取。

據大陸外交部官網消息，習近平指出，「中菲是一衣帶水的鄰居、風雨同舟的夥伴。近年來，在雙方共同努力下，中菲關係不斷鞏固提升，為兩國人民帶來福祉，為地區和平穩定作出貢獻」。

並且，習近平強調，當前兩國都處在關鍵發展階段，雙邊關係面臨重要機遇和廣闊前景，「我高度重視中菲關係發展，願同馬可仕當選總統建立良好工作關係，堅持睦鄰友好，堅持攜手發展，深入推進兩國全面戰略合作關係，造福兩國和兩國人民」。

美國白宮5月11日表示，美國總統拜登已致電給小馬可仕，祝賀他在菲律賓總統大選的勝利，並表示期待強化兩國的同盟關係。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則表示，期盼和小馬可仕合作，強化兩國間的「持久聯盟」，形容這是一種根植於長久且深入的歷史、並共享價值觀與利益的特別夥伴關係。布林肯指出，作為朋友、夥伴和盟友，美國將持續與菲律賓密切合作，促進尊重人權，並推進一個自由、開放、相互聯繫、繁榮、安全而且有彈性的印太地區。

外交部發言人歐江安表示，我國政府誠摯祝賀小馬可仕先生贏得選舉，我國駐菲律賓代表處已在第一時間發布推文祝賀。她指出，台灣與菲律賓地理位置鄰近，人民往來密切，目前約有15萬名菲律賓籍移工及新住民居住在台灣，菲律賓是我國推動新南向政策的重要合作夥伴；在全球經濟受到疫情衝擊、產業供應鏈重組的國際情勢下，菲律賓更成為台商積極佈局投資的國家之一。

中共駐菲律賓大使黃溪連則在臉書提到，他毫不懷疑，在下一屆政府執政期間，「雙邊關係只會變得更加強大，兩國人民更加緊密，我們的合作將會更加深入和廣泛」。

菲律賓 習近平

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