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王毅與巴基斯坦外長齊定調：恐攻目標是「中巴友好」

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅跟巴基斯坦外長視訊會晤，對恐攻強調其目標是破壞雙方友好。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外長王毅跟巴基斯坦外長視訊會晤，對恐攻強調其目標是破壞雙方友好。（圖／取自大陸外交部網站）

大陸外長王毅11日與巴基斯坦外長比拉瓦爾舉行視訊會晤，針對4月26日喀拉蚩大學孔子學院遭恐攻命案，比拉瓦爾提到，「恐怖分子針對的目標是巴中友好，巴方絕不會讓他們得逞」。

據大陸外交部官網訊息，王毅指出，過去一段時間巴基斯坦接連發生針對大陸在巴人員的恐襲事件，造成嚴重傷亡，陸方「領導人對此極為重視，中國社會對此高度關注，中國政府對這一暴行予以強烈譴責」。他強調，恐怖勢力的目的就是削弱巴政府公信力、就是破壞中巴傳統友好。雙方應立即行動起來，採取堅決有效措施加以應對。

王毅呼籲巴國，加快查案追凶、加快落實《維護中方人員、機構和專案在巴安全的加強版工作方案》，切實保障中巴經濟走廊和在巴國的陸方人員、機構和專案安全，堅決防止再次發生類似事件。陸方將繼續支持巴方提升反恐能力，願同巴方攜手努力，「堅決挫敗一切破壞中巴關係的圖謀」。

比拉瓦爾則表示，巴方對喀拉蚩大學孔子學院恐襲事件予以最強烈譴責，「對中國兄弟姐妹的襲擊就是對巴人民的襲擊」，他強調，「恐怖分子針對的目標是巴中友好，巴方絕不會讓他們得逞」。巴國情報機構和執法機構正夜以繼日工作，將竭盡所能懲治犯罪分子，並全力防止類似事件再次發生。

此外，王毅還提及，北京將一如既往堅定支援巴捍衛國家主權、安全和尊嚴，堅定支持巴方致力於國家發展和民族振興，「相信巴方也將繼續在涉及中國核心利益的所有問題上堅定同中方站在一起」。比拉瓦爾則回應，巴方堅定奉行一個中國政策，「堅定支持中方在台灣、新疆、西藏、南海等問題上的立場」。

喀拉蚩大學孔子學院的班車4月26日遭受炸彈客恐攻，造成3名大陸教師、1名巴籍司機死亡；另有2人受傷，包括1名大陸教師。

孔子學院 王毅

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