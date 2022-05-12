快訊

獨／內政部次長花敬群快篩陽性 今向內政委員會告假

共軍航母遼寧艦戰機起降100次 在練什麼？

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
遼寧艦編隊近日在西太平洋和台灣東部海域訓練，日本防衛省監測艦載機從早到晚起降超過一百次。圖為去年年底遼寧艦殲15艦載戰鬥機在夜間起降訓練。（新華社資料照）
遼寧艦編隊近日在西太平洋和台灣東部海域訓練，日本防衛省監測艦載機從早到晚起降超過一百次。圖為去年年底遼寧艦殲15艦載戰鬥機在夜間起降訓練。（新華社資料照）

大陸航母遼寧艦近日在西太平洋海域演習。日本防衛省統合幕僚監部稱，經統計，遼寧艦超過100次艦載戰鬥機及直升機起降活動。大陸軍事專家解讀，這是對裝備的極限考驗，證明遼寧艦已經具備應對中高強度作戰的能力。

日本防衛省11日發布消息稱，正在沖繩以南海域活動的遼寧艦10日實施艦載戰鬥機和直升機的起降，且多次從早上一直持續到夜晚。類似的起降訓練自3日起已經連續8天展開，經統計，日方共觀測到遼寧艦超過100次艦載戰鬥機及直升機起降活動。防衛省認為中國航母此次是在台灣附近海域的長期訓練，「已加強警惕」。

為何遼寧艦要進行連續的高頻次起降訓練？環球時報引述軍事專家「艦載武器」執行主編石宏表示，近年來遼寧艦航母出海的訓練難度和強度不斷提升，從少數幾架艦載機到數十架艦載機大機群的高頻次起降，從只能白天出動到如今的全天候起降。

石宏表示，對於大中型航母而言，能夠調動大機群進行高強度出擊，是戰鬥力提升的一個標誌性事件。因為這需要對飛行甲板進行科學調度，盡可能縮短艦載機出動準備時間，組織大機群的指揮能力也需要加強，甚至還可能涉及協調不同波次戰機的起降順序，這些都是應對中高強度海戰的必修課。

他說，遼寧艦這次接連多日、出動超過100架次的艦載機，測試了航母的持續作戰能力，也表明它已經具備完整的作戰能力。

此外，高頻次出動艦載機也驗證了遼寧艦相關設備的安全可靠性。例如殲-15艦載戰鬥機的每次起降，對於攔阻索等設備都是考驗。

他說，2016年俄羅斯「庫茲涅佐夫」號航母前往敘利亞海域參戰時，僅出動了數十架次戰鬥機，就因為攔阻索斷裂，先後造成兩架戰鬥機失事墜海。因此遼寧艦在高強度的起降訓練中，不但在摸索新的戰法，也是對現有裝備的極限考驗和摸底。

遼寧艦 直升機 日本

延伸閱讀

共軍武裝直升機昨越海峽中線挑釁 王信龍：實戰化驗證

美修美台事實清單文字 共軍武直10闖過海峽中線挑釁

邱國正：共軍航艦遼寧號已70次航訓10次遠航

共軍「小航母」 南海演練「立體投送」

相關新聞

港警逮捕陳日君等人士 美籲北京立即放人

香港警方11日以涉嫌串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全，逮捕天主教香港教區榮休主教陳日君和歌手何韻詩等4人，白宮副...

共軍航母遼寧艦戰機起降100次 在練什麼？

大陸航母遼寧艦近日在西太平洋海域演習。日本防衛省統合幕僚監部稱，經統計，遼寧艦超過100次艦載戰鬥機及直升機起降活動。大...

香港歌手何韻詩等四人被港警拘捕後已獲釋

香港警方國安處10日與11日在全港多區採取執法行動，拘捕天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、歌手何韻詩及學者...

兩岸青年論壇 汪洋寄望台青反獨

大陸全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一昨分別向台灣青年喊話，寄望他們「觀大局、察大勢、守大義，堅定不移反對台獨分裂和外部...

涉勾結外國勢力 陳日君樞機、何韻詩等5人被捕

香港二○一九年反送中示威後成立的「六一二人道支援基金」，昨傳出五名信託人因涉及違反香港國安法被捕，其中包括歌手何韻詩與天...

美情報總監示警：2030前 陸對台威脅關鍵急迫

美國國家情報總監海恩斯十日在國會作證表示，中國大陸積極建軍意圖擋住美國干預接管台灣，從現在起到二○三○年之間是關鍵、急迫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。