共軍航母遼寧艦戰機起降100次 在練什麼？

大陸航母遼寧艦近日在西太平洋海域演習。日本防衛省統合幕僚監部稱，經統計，遼寧艦超過100次艦載戰鬥機及直升機起降活動。大陸軍事專家解讀，這是對裝備的極限考驗，證明遼寧艦已經具備應對中高強度作戰的能力。

日本防衛省11日發布消息稱，正在沖繩以南海域活動的遼寧艦10日實施艦載戰鬥機和直升機的起降，且多次從早上一直持續到夜晚。類似的起降訓練自3日起已經連續8天展開，經統計，日方共觀測到遼寧艦超過100次艦載戰鬥機及直升機起降活動。防衛省認為中國航母此次是在台灣附近海域的長期訓練，「已加強警惕」。

為何遼寧艦要進行連續的高頻次起降訓練？環球時報引述軍事專家「艦載武器」執行主編石宏表示，近年來遼寧艦航母出海的訓練難度和強度不斷提升，從少數幾架艦載機到數十架艦載機大機群的高頻次起降，從只能白天出動到如今的全天候起降。

石宏表示，對於大中型航母而言，能夠調動大機群進行高強度出擊，是戰鬥力提升的一個標誌性事件。因為這需要對飛行甲板進行科學調度，盡可能縮短艦載機出動準備時間，組織大機群的指揮能力也需要加強，甚至還可能涉及協調不同波次戰機的起降順序，這些都是應對中高強度海戰的必修課。

他說，遼寧艦這次接連多日、出動超過100架次的艦載機，測試了航母的持續作戰能力，也表明它已經具備完整的作戰能力。

此外，高頻次出動艦載機也驗證了遼寧艦相關設備的安全可靠性。例如殲-15艦載戰鬥機的每次起降，對於攔阻索等設備都是考驗。

他說，2016年俄羅斯「庫茲涅佐夫」號航母前往敘利亞海域參戰時，僅出動了數十架次戰鬥機，就因為攔阻索斷裂，先後造成兩架戰鬥機失事墜海。因此遼寧艦在高強度的起降訓練中，不但在摸索新的戰法，也是對現有裝備的極限考驗和摸底。