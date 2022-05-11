港澳生來台讀高中 陸委會澄清：非留學移民

教育部日前修正發布「香港澳門居民來台就學辦法」，但引發坊間「留學移民」、「依親移民」，甚至港澳生及親屬可因此取得投票權或有排擠效應的疑慮。對此，陸委會11日澄清，港澳學生來台就讀不是「留學移民」，更不會發生「依親移民」。

陸委會首先強調，來台就讀之港澳學生及其親屬無法逕取得我身分證。陸委會說明，港澳學生來台就讀，僅能以就學事由申請在台居留，不會因此取得台灣身分證，至於其父母及家屬，不能藉此隨行來台依親居留，當然也不會因此拿到台灣身分證。

陸委會進一步指出，港澳學生及其親屬既然無法以來台就讀高中及五專的方式逕予申請定居，當然也就不能享有選舉權，將就學與參政連結是以訛傳訛。

陸委會也提到，考量港澳生為未成年人，針對港澳生隻身來台就讀高中及五專已有相關配套，包括在監護人部分，除可由學校校長、董事長或董事擔任，更納入符合一定條件之國人（無犯罪紀錄、最新年度個人所得總額新台幣90萬元以上）得擔任監護人，正是考量此階段是學生成長的重要關鍵時期，以強化並完善相關輔導機制。

陸委會說，美、英等國家開放高中予外籍學生就讀，亦僅予以學生簽證，學生家長也無法陪讀，因此對於我政府採取一致之作法卻被雙標檢視，恐才會真正影響台灣在國際教育界的聲譽。

陸委會還說，港澳生錄取名額係採「外加」方式，不會排擠國內學生就讀高中之權益，反而對台能有經濟貢獻。此外，有建議認為基於引才目標應限縮政策，讓曾獲國際獎項的港澳生優先來台就讀，但是又擔心頂尖港澳生與國內學生競爭，相關論述前後矛盾，易使人無法適從。

陸委會表示，我政府對於開放港澳學生來台就學，早有完善的管理規範、且行之數十年，此次開放港澳生來台就讀高中及五專，亦會依相關法規妥慎處理，阻卻國安風險，倘將本案訴諸恐懼，就一昧斷絕港人接受自由民主陶冶的機會，反而會讓中共赤化世界的目標得逞。

陸委會指出，自我方開放港澳學生來台就讀以來，對於港澳人民強化自由民主意識、厚植友台能量、提升台灣競爭力，事實上具深遠影響。而今我們因應香港學術及教學自由遭大幅限縮、青年學子轉往海外就學意願上升之趨勢，進一步開放港澳生來台就讀高中及五專，正是提供愛好自由的港人多一個選擇。

陸委會最後呼籲，各界勿因各種斷章取義、似是而非的言論，輕易地抹煞政策之正面效益，並期由整體國家發展角度客觀看待，予以支持。