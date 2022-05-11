快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王岐山會見文在寅連用三個「他」稱習近平 引發討論

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國家副主席王岐山9日在首爾會見即將卸任總統職務的文在寅。新華社
大陸國家副主席王岐山9日在首爾會見即將卸任總統職務的文在寅。新華社

大陸國家副主席王岐山習近平特別代表的身分率團出席韓國總統尹錫悅10日就職典禮。但根據韓國電視台畫面，王岐山9日與即將卸任的文在寅會面，在提到大陸國家主席習近平時，竟連續以三個「他」指稱習近平，引發不少議論。

根據新華社9日發自首爾的報導，王岐山在會見文在寅時，「首先向文在寅轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願。王岐山表示，過去五年，在習近平主席和文在寅總統的親切關心和戰略引領下，中韓關係取得不少重要發展」。

但根據韓國電視台的新聞畫面，王岐山當時對文在寅說，「剛才等你（文在寅）的時候，你的外長跟我說，我將是你在青瓦台會見的最後一個外國客人。我非常感謝你在今天在百忙中還能抽時間撥冗會見我，我首先要代表『他』（習近平），轉達『他』對你親切的問候和良好的祝願，我也一定把你對『他』的問候轉達到」。

這段視頻近日在社交媒體流傳並引起不少討論。自由亞洲電台指出，王岐山和文在寅會面時，連用三個「他」來表述習近平，被外界質疑王岐山是否「隻字不提習近平的職務、名字」？ 

但報導指出，其後，王岐山有提到「習主席」日前收到韓方的邀請函。自由亞洲電台稱， 有網民稱，王岐山過去提到習近平時，也曾有過「出格」的例子。2021年，王岐山代表習近平出席博鰲論壇，當時他曾說：「我只是報幕的，致辭的是國家元首習近平主席」。

習近平 王岐山 文在寅

延伸閱讀

中國今年GDP若超過5％一定是假的 經濟學家：習近平捏出的新中國 只比蘇聯好一點

連續兩天 習近平先後與德、法領導人進行通話

與馬克宏通話 習近平：要特別警惕形成集團對抗

如何遏阻北京染指台灣？ 渾水資本創辦人：避開陸股

相關新聞

王岐山會見文在寅連用三個「他」稱習近平 引發討論

大陸國家副主席王岐山以習近平特別代表的身分率團出席韓國總統尹錫悅10日就職典禮。但根據韓國電視台畫面，王岐山9日與即將卸...

尹錫悅上台後中韓關係走向？陸學者：雙方關係基礎牢固

南韓新總統尹錫悅10日宣誓就職，大陸國家副主席王岐山出席典禮並與其會晤，拋出雙邊關係「五點建議」，然而尹錫悅競選時曾提出...

汪洋再對兩岸青年論壇發賀信 稱統一不可阻擋

第5屆海峽兩岸青年發展論壇今天登場，中共政治局常委汪洋在賀信中稱台獨分裂兩岸，但統一的歷史車輪不可阻擋。國台辦主任劉結一...

金身紅門 香港故宮參考紫禁城盡顯帝王氣派

香港故宮的其中一個設計特色，是參考紫禁城的中軸線概念。地面、2樓及4樓分別有三個面向西九文化區、維港和大嶼山的中庭，可以...

期許自美壓力「突圍」 王岐山邀尹錫悅「方便時訪中」

中國國家副主席王岐山率領的高規格代表團10日出席南韓新任總統尹錫悅就職儀式，除轉達中國國家主席習近平邀請尹錫悅適時訪中，...

香港支聯會拒提供資料給國安處 陳多偉認罪判刑

拒應警方國安處要求交出資料，支聯會前副主席鄒幸彤和常委共5人被控「未遵從通知規定提供資料罪」，繼梁錦威早前認罪，陳多偉昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。