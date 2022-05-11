王岐山會見文在寅連用三個「他」稱習近平 引發討論

大陸國家副主席王岐山以習近平特別代表的身分率團出席韓國總統尹錫悅10日就職典禮。但根據韓國電視台畫面，王岐山9日與即將卸任的文在寅會面，在提到大陸國家主席習近平時，竟連續以三個「他」指稱習近平，引發不少議論。

根據新華社9日發自首爾的報導，王岐山在會見文在寅時，「首先向文在寅轉達了習近平主席的親切問候和良好祝願。王岐山表示，過去五年，在習近平主席和文在寅總統的親切關心和戰略引領下，中韓關係取得不少重要發展」。

但根據韓國電視台的新聞畫面，王岐山當時對文在寅說，「剛才等你（文在寅）的時候，你的外長跟我說，我將是你在青瓦台會見的最後一個外國客人。我非常感謝你在今天在百忙中還能抽時間撥冗會見我，我首先要代表『他』（習近平），轉達『他』對你親切的問候和良好的祝願，我也一定把你對『他』的問候轉達到」。

這段視頻近日在社交媒體流傳並引起不少討論。自由亞洲電台指出，王岐山和文在寅會面時，連用三個「他」來表述習近平，被外界質疑王岐山是否「隻字不提習近平的職務、名字」？

但報導指出，其後，王岐山有提到「習主席」日前收到韓方的邀請函。自由亞洲電台稱， 有網民稱，王岐山過去提到習近平時，也曾有過「出格」的例子。2021年，王岐山代表習近平出席博鰲論壇，當時他曾說：「我只是報幕的，致辭的是國家元首習近平主席」。