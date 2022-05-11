國台辦：日本對中國負有歷史罪責 不要為台獨撐腰打氣

針對日本政界近期頻頻表達「持續關注台灣海峽的和平與穩定」、「不允許以武力改變現狀」等，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應該謹言慎行，尤其應當深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件精神，不為台獨分子撐腰打氣，停止挑釁滋事。

在11日上午例行記者會上，對於日本政界持續關切當前台海情勢，朱鳳蓮說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。雖然海峽兩岸由於上世紀內戰的延續而處於長期政治對立的特殊狀態，但中國的國家主權和領土完整從未分割，也不可能分割，這就是台灣問題的真正現狀。當前台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局勾連外部勢力圖謀改變兩岸同屬一個中國的現狀。

朱鳳蓮指出，1895年日本帝國主義以侵略戰爭手段強行攫取台灣及澎湖列島，對台灣殖民統治50年，犯下的罪行罄竹難書，使台灣同胞遭受深重災難。日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應該謹言慎行，尤其應當深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件精神，不為台獨分子撐腰打氣，停止挑釁滋事。民進黨當局勾連外部勢力，背叛民族利益，必將受到歷史的嚴懲。

在回答相關提問時，朱鳳蓮並指出，美國、日本處理台灣問題的依據非常明確。一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是中日邦交正常化的重要前提。美國政府在1978年《中美建交公報》明確表示，「美方承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」，「美國承認中國立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

日本政府在1972年《中日聯合聲明》明確表示，「日方承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，「中方重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日方充分理解和尊重中方的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場」。

朱鳳蓮說，這是美國政府和日本政府在台灣問題上對中方做出的嚴肅承諾。

對於大陸委員會稱，「台灣從來不是中華人民共和國一部分」，朱鳳蓮重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，具有不容置疑的歷史事實和法理基礎，得到國際社會普遍承認。包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。

她強調，盡管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割，民進黨當局有關說法完全是顛倒黑白、混淆視聽。

朱鳳蓮並批評，民進黨當局公然挑戰國際社會公認的一個中國原則，頑固進行謀「獨」挑釁，煽動兩岸對立對抗，是兩岸關係緊張動盪的製造者，是台灣海峽和平穩定的破壞者。

她說，「我們堅持『和平統一、一國兩制』的基本方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不允許台灣從中國分裂出去。我們針對『台獨』勢力挑釁逼迫而採取一切必要措施，是維護國家主權和領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，不容任何外部勢力干涉」。