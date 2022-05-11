國台辦稱 台灣作為中國的一部分無權加入世界衛生組織

針對美國國務院5日更新網上美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣一些人炒作美國務院網站修改涉台內容，企圖「倚美謀獨」，改變不了台灣是中國一部分的事實。

朱鳳蓮在11日上午例行記者會中回答相關提問時並敦促美國政府，停止任何虛化、掏空一個中國原則的行徑，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。

針對大陸微博「帝吧」官微IP屬地顯示為「台灣」，引發台灣輿論關注，蔡政府並揚言如涉不法將立案偵辦。朱鳳蓮回應稱，經向有關部門了解，有關網站平台切實履行主體責任，在相關頁面展示用戶帳號IP地址歸屬信息，此舉一是為了有效治理網上謠言、不實信息和網絡暴力信息，二是幫助網民有效辨別網上信息真偽。

朱鳳蓮表示，之前出現過台灣一些別有用心的人在有關網站平台蓄意製造事端，破壞兩岸交流氛圍，挑撥兩岸同胞對立的事。這項措施能幫助兩岸同胞擦亮眼睛，更精準辨識和反對離間兩岸同胞感情的惡劣行為。

關於台灣今年參與世界衛生大會（WHA）的問題，朱鳳蓮稱，世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，「台灣地區作為中國的一部分無權加入」。

朱鳳蓮說，「關於台灣地區參與世界衛生組織活動問題，我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理。2009年至2016年，在兩岸均堅持體現一個中國原則的『九二共識』基礎上，通過兩岸協商，台灣地區以『中華台北』名義、觀察員身分連續八年參與世界衛生大會。這是在堅持一個中國原則前提下，在當時兩岸關係和平發展的大背景下，作出的特殊安排。」

她表示，民進黨當局自2016年5月執政以來，頑固堅持台獨分裂立場，歪曲否定體現一個中國原則的「九二共識」，破壞了兩岸協商的政治基礎，導致台灣地區參與世界衛生大會的政治基礎不復存在。這個局面完全是民進黨當局造成的。任何炒作世衛大會涉台問題，企圖在國際上「坑蒙拐騙」、造勢挑釁，都是徒勞的。