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美巡洋艦通過台灣海峽 解放軍全程跟監警戒

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美軍提康德羅加級飛彈巡洋艦皇家港號。圖/美國海軍檔案照
美軍提康德羅加級飛彈巡洋艦皇家港號。圖/美國海軍檔案照

美國海軍提康德羅加級（Ticonderoga）飛彈巡洋艦皇家港號（USS Port Royal CG-73）10日通過台灣海峽，大陸解放軍東部戰區當日深夜發布新聞稿稱，中國人民解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒。

美國海軍第七艦隊10日發布新聞稿表示，皇家港號10日依國際法例行通過台灣海峽，展現美國對自由開放印太地區的承諾；美軍將繼續在任何國際法允許的地方飛行、航行和行動。這是美軍艦今年第四度通過台海。

對此，解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，美軍皇家港號飛彈巡洋艦10日過航台灣海峽並公開炒作，中國人民解放軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒。

施毅稱，「美頻頻上演此類戲碼、滋事挑釁，向台獨勢力發出錯誤信號，蓄意加劇台海緊張局勢。戰區部隊隨時保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

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