連續兩天 習近平先後與德、法領導人進行通話

據央視新聞報導，中國國家主席習近平在通話中表示，面對世界百年未有之大變局，中法作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，應當堅守「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」的建交初心，堅持緊密持久的全面戰略伙伴關係定位，相互尊重彼此核心利益和重大關切，在雙邊、中歐、全球層面密切協調合作。中方願同法方繼續密切各層級交往，推動中法關係健康發展，維護世界和平和穩定。

習近平表示，中歐關係穩定健康發展，符合中歐及各國人民利益。中方贊賞法方堅持戰略自主，希望法方推動歐盟堅持正確對華認知，同中方相向而行，妥善管控分歧，在共同利益基礎上深化經貿、綠色、數字、人文等領域交流合作。希望法國作為歐盟輪值主席國，為推動中歐關係健康發展發揮積極作用。

雙方在通話中就烏克蘭局勢交換了意見，一致認為有關各方應該支持俄烏通過談判恢復和平。

習近平強調，中方一直在以自己的方式勸和促談，支持歐洲國家將歐洲安全掌握在自己手中。要特別警惕形成集團對抗，對全球安全穩定造成更大更持久的威脅。

央視新聞報導稱，馬克宏在通話中表示，在烏克蘭問題上，法方同中方擁有很多共識。法方願同中方在雙邊和多邊層面開展更加緊密的協調合作。法國和歐盟堅持獨立自主戰略，不贊成也不會參加集團對抗。

法國愛麗舍宮方面對外通報稱，馬克宏在通話中鼓勵中國在農業和食品市場方面保持更加開放的政策。他說，法國將努力平衡歐中關係，增加互惠。馬克宏還向習近平表達了在華法國公民對新冠疫情局勢的擔憂。

愛麗舍宮方面還表示，馬克宏和習近平就維護烏克蘭領土完整的重要性達成共識，兩國願意在航天以及核能領域加深合作。

中國支持歐盟戰略自主

昨天（5月9日）中國國家主席習近平同德國總理蕭茲舉行視頻會晤。這是去年12月蕭茲就任德國總理後雙方舉行的第二次視頻會晤。

根據新華社的報導，習近平在會晤中表示，中歐是全面戰略伙伴，中歐是彼此機遇，中歐的共同利益遠大於分歧。中方支持歐盟戰略自主。中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。這是雙方應該長期堅持的戰略共識。

有關俄烏戰爭，習近平表示，中方始終站在和平一邊，烏克蘭危機將歐洲安全再次推到關鍵十字路口。歐洲安全應該掌握在歐洲人自己手中。

聯邦德國政府網站對此次德中領導人會晤只做了非常簡潔的報導。新聞稿寫道，德國聯邦總理蕭茲同中國國家主席習近平今天進行了視頻會晤。他們談及的話題包括，進一步深化雙邊關係以及加強經濟領域的合作。兩位領導人還就俄羅斯入侵烏克蘭及其影響、全球食品供應以及能源安全交換了意見。此外，他們還談到疫情的防控、加強在氣候領域的合作以及能源轉型和歐中關係等議題。

德法領導人呼籲烏克蘭戰爭停火

昨天勝選連任後的法國總統馬克宏出訪德國。他在柏林同德國聯邦總理蕭茲舉行會晤時，已持續兩個半月的烏克蘭戰爭是談話的焦點議題。

馬克宏在與蕭茲共同舉行的新聞發布會上說：「我們要達到的是，盡快實現停火。」他表示，只有這樣，俄烏之間的談判才有可能繼續推進，進而實現和平和俄羅斯的長久撤軍。

蕭茲也呼籲朝著停火方向邁出具體步驟，但他補充說，難以想像烏克蘭會接受一個對方「指定的和平」，接受莫斯科規定的有損其主權和領土完整的條件。

（綜合報導）

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