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與馬克宏通話 習近平：要特別警惕形成集團對抗

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸國家主席習近平2022年第二度與法國總統馬克宏通話，圖為2019年兩人在北京人民大會堂會談。（中新社）
大陸國家主席習近平2022年第二度與法國總統馬克宏通話，圖為2019年兩人在北京人民大會堂會談。（中新社）

大陸國家主席習近平10日與法國總統馬克宏通話，他除了強調會擴大法國優質產品進口外，還稱雙方要就全球發展倡議和安全倡議開展對接、探討合作，以及要特別警惕集團對抗的形成。

兩人就烏克蘭局勢交換意見，一致認為有關各方應支持俄烏通過談判恢復和平。習近平強調，中方一直在以自己的方式勸和促談，支持歐洲國家將歐洲安全掌握在自己手中。要特別警惕形成集團對抗，對全球安全穩定造成更大更持久的威脅。

馬克宏則表示，在烏克蘭問題上，法方同中方擁有很多共識。法方願同中方在雙邊和多邊層面開展更加緊密的協調合作。法國和歐盟堅持獨立自主戰略，不贊成也不會參加集團對抗。

據央視新聞，習近平強調，面對世界百年未有之大變局，大陸與法國作為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，應當堅守「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」的建交初心。他並指出，要通過雙邊對話機制規劃好未來5年陸方跟法國合作重點，在推進民用核能、航空航太等傳統領域合作同時，加大推動人工智慧、清潔能源等新興領域合作。

習近平還提到，陸方願擴大法國優質產品進口，歡迎法國金融、高技術企業赴華開展合作，「希望法方為中國企業赴法投資合作提供公平、公正、非歧視的營商環境」。他呼籲，雙方要堅持真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，支持世界多極化和經濟全球化，深化應對氣候變化和生物多樣性保護等領域合作，就二十國集團、國際糧食能源安全等加強溝通協調，擴大在非洲等地區三方合作，就全球發展倡議和安全倡議開展對接、探討合作。

習近平並提到，陸方讚賞法方堅持戰略自主，希望法方推動歐盟堅持正確對華認知，同大陸相向而行，妥善管控分歧，在共同利益基礎上深化經貿、綠色、數位、人文等領域交流合作。他還特別提及，「要特別警惕形成集團對抗，對全球安全穩定造成更大更持久的威脅」。

據報導，馬克宏指出，建交以來，雙方一直秉持開放精神積極發展法中關係。過去5年，兩國各領域合作富有成果。未來5年，法方願同中方深化農業、航空、民用核能、人文等領域合作，加強應對氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，推動法中關係取得更多積極成果。法方願為促進歐中關係發展發揮積極作用。他還強調，「法國和歐盟堅持獨立自主戰略，不贊成也不會參加集團對抗」。

法國 習近平 歐盟

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