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聯想控股已提交整改報告 北京證監局：正進行核驗

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
聯想集團近年頻遭大陸當局監管。新華社
聯想集團近年頻遭大陸當局監管。新華社

上月聯想控股遭北京證監局指控存在五大問題，責令整改，引發外界關注。5月10日，北京證監局證實，已收到聯想報送的整改報告，正在對相關整改情況進行核驗。

北京證監局10日晚間表示，2021年初，按照隨機抽取原則，北京證監局選取聯想控股為現場檢查對象，根據檢查結果，依據《公司債券發行與交易管理辦法》等法律法規，對該公司採取了責令改正行政監管措施。

回顧上月14日，北京證監局羅列五大問題，批聯想控股存在定期報告揭露不及時、資金拆借披露不及時等弊病，採取責令改正行政監管措施。聯想控股當時回應稱，將盡快完成整改，也強調目前經營情況穩定，各項債券均按期足額付息兌付。

作為母企持有聯想集團33.44%股權的聯想控股，去年在歷經「國有資產流失」爭議、和聯想集團科創板上市折戟事件後，由於受惠聯想業務在疫情期間銷售強勁，去財報顯示，聯想控股2021年營收人民幣4,898.7億元，年增17.32%；淨利人民幣57.6億元，年增48.8%，創近三年新高。

但自整改風暴後，聯想控股股價下挫，現報港幣9.3元，較一個月前跌超5.8%。

北京 疫情

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