出席南韓總統尹錫悅就職 王岐山拋「五點建議」

大陸國家副主席王岐山十日出席南韓新任總統尹錫悅就職儀式並與其舉行會談，王岐山在談話中向南韓提出雙邊關係的「五點建議」。

據新華社，王岐山首先向尹錫悅轉達大陸國家主席習近平的問候和祝願。他表示，中韓互為友好近鄰和重要合作夥伴。建交以來，兩國關係全面快速發展，共同利益越來越多，對於目前世界變局和世紀疫情背景下，加強中韓合作對雙方、地區乃至全球的重要性都更加凸顯。中方願同韓方共同努力，推動中韓戰略合作夥伴關係與時俱進，不斷向更高水準邁進。

王岐山並針對雙邊關係拋出「五點建議」：一是加強戰略溝通和高層交往，並進一步活躍各方面、各層級對話交流。二是深化務實合作，加強發展戰略對接，深化重點領域和協力廠商市場合作，推動兩國合作提質升級。三是充分發揮地緣相近、文緣相通、人緣相親優勢，以建交30周年和舉辦文化交流年為契機，設計實施更多有利於增進國民友好的活動，為雙邊關係發展持續注入正能量。四是就國際地區事務加強溝通協調，共同致力於維護多邊主義和自由貿易體系，促進地區與全球發展繁榮。五是加強半島事務協調合作，妥處敏感問題。陸方真誠支持半島南北雙方改善關係，推進和解合作，願同韓方加強溝通，推動半島無核化和持久和平。

據報導，尹錫悅請王岐山轉達對習近平的感謝和問候，表示南韓政府願以建交30周年為契機，在相互尊重基礎上，不斷密切兩國高層戰略溝通和各層級交往，進一步加強雙方各領域交流和務實合作，增進民間友好，推動韓中關係開啟新的時代。他並提到，願同陸方加強溝通協調，共同推動實現半島和平、穩定與繁榮。

對尹錫悅的就職演說，大陸環球時報前總編胡錫進稱，「已經比他競選時的強硬言論溫和了許多」，尹錫悅對北京的政策「調子開始降低」，他認為從現實利益的制約來看，「鬧鬧情緒可以，真正搞壞與中國的關係肯定不符合韓國利益」。