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美國務院文件刪「台灣是中國一部分」 陸警告引火燒身

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。路透
大陸外交部發言人趙立堅。路透

美國國務院本月5日大幅度更新網站上的美台關係現況描述事實清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，引發大陸外交部嚴厲警告。大陸外交部發言人趙立堅指出，這是虛化掏空一中原則的小動作，這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀的做法，必將引火燒身。

在10日下午例行記者會上被問到此一事件時，趙立堅稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則。

他表示，「歷史不可篡改，事實不容否認，是非不能歪曲」。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題和一中原則作出了鄭重承諾。

趙立堅說，現在美方修改「美台關係事實清單」，這是虛化掏空一中原則的小動作，這種在台灣問題上搞政治操弄，試圖改變台海現狀的做法，必將引火燒身。

他強調，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，恪守在台灣問題上向中方作出的政治承諾，把拜登總統有關美國不支持台獨的表態落到實處，停止借涉台問題搞政治操弄，搞「以台制華」。

趙立堅 一中原則 台獨

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