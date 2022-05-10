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美雷根號航母出航與林肯號一南一北包夾陸遼寧號

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
直線距離台灣僅約100公里、正在石垣島水域的大陸遼寧號航母。（日統合幕僚監部）
直線距離台灣僅約100公里、正在石垣島水域的大陸遼寧號航母。（日統合幕僚監部）

部署在日本橫須賀的美國航空母艦雷根號8日出港，與正在菲律賓海的林肯號航母形成「一南一北」，包夾正在石垣島海域的大陸遼寧號航母編隊。

美國海軍協會（USNI）新聞網5月9日報導，5月8日上午，美國海軍雷根號航母離開日本橫須賀軍港，這是雷根號在港長達半年之久的冬季維護後首次離港。

去年10月中旬，雷根號航母從阿富汗地區返回，在橫須賀港內進行選擇性有限維修（SRA）。

USNI新聞還稱，美國林肯號航母正在菲律賓海海域。今年1月3日，林肯號航母從加州聖地牙哥基地出發前往亞太地區，投入到新一輪的部署。林肯號航母打擊大隊的護航艦艇，由一艘巡洋艦、四艘驅逐艦組成。此外，林肯號航母搭載了一個隸屬於美國海軍陸戰隊的F-35C艦載機中隊。

與此同時，解放軍的遼寧號航母編隊正在石垣島海域演訓，雷根號航母距離在石垣島正南的大陸「遼寧」號航母艦編隊不算遙遠。

據日本防衛省5月9日通報，5月8日當天，中國海軍航母遼寧艦、兩艘052D型驅逐艦以及一艘901型綜合補給艦，位於石垣島正南方向160km，距台灣東岸約200km處海域航行。當天，遼寧艦自早9時至晚8時，艦載機起降作業持續時間長達11個小時。根據日方公佈的位置，解放軍航母距離台灣的直線距離大約在100公里左右。

根據航空識別軟體的資訊，林肯號配屬的MV-22旋翼機曾飛抵遼寧艦編隊附近。

觀察者網報導，當下，中美兩國的航母都在西太平洋區域部署。且美軍的兩個航母編隊形同一南一北「包夾」大陸航母編隊。

共軍海軍新聞發言人高秀成海軍大校3日曾表示，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，這是海軍根據年度工作計畫組織的一次例行性訓練，旨在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何一方。

日本網民拍到的美艦雷根號航母駛出橫須賀港。（觀察者網）
日本網民拍到的美艦雷根號航母駛出橫須賀港。（觀察者網）

海軍 美國航空 雷根

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