李明哲喊話對岸「台灣中國一邊一國，就是這麼簡單」

遭大陸關押五年的台灣NGO工作者李明哲，10日和李凈瑜在立法院召開返台後首場記者會，他指稱除釋放前一個月，一度被獄方威脅可能像李孟居一樣，因被剝奪政治權利無法返台外，並沒有被要求做其他承諾或簽切結、保證書，他並在記者會上向中國大陸喊話，「台灣中國一邊一國，就是這麼簡單」。

李明哲在記者會上講述自身從外省人、大中國思想，到投入人權運動、認識妻子李凈瑜的過程，以及被捕後遭大陸國安往間諜罪偵辦、在獄中面對血汗工廠勞動壓迫等。

面對媒體詢問，回台是否有話想和中國大陸說，李明哲首先表示，他在獄中反映問題時，獄警回答他，「你是被管理者，我是管理者，你的話有道理我都不能聽你的。」

李明哲認為，上述說法正反映了中國政府的態度，政府跟共產黨是管理者，不是人民有道理就會聽，但「我台灣人不接受你這種講法，台灣中國一邊一國，就是這麼簡單」。

李明哲也遺憾的表示，他軟弱認罪（中共指控他顛覆國家政權罪）的原因，是父親年老，但很遺憾兩年前父親仍不幸過世。他說，在關押期間，最擔心的是台灣人怎麼看這個案子，索性自己運氣很好，妻子和援助的各界NGO團體，都以維護受難人尊嚴、台灣主權的方式協助，也收穫很多人的關心。

至於有什麼話想跟民進黨政府說？李明哲說，捍衛台灣主權獨立是每個台灣人的義務，也是總統天職，但營救政治犯是人權人道事業，他認為這過程是非常艱困的，包括面對中國武力威脅和必須考量國家主權、尊嚴等，不是每次都能顧慮到個人安全，所以「可以理解蔡政府面臨的種種困難，認為已經盡其所能的營救我了，我對此表示感謝。」

他還說，「台灣主權獨立國家，這點無庸置疑」，但不能迴避時時刻刻在我們旁邊的中國，想要羞辱每一個愛台灣的人，羞辱每一個想要捍衛台灣主權尊嚴的人。

因此，對於有媒體提問，返台前是否有受到中共政府威脅，或是要求簽署切結書、保證書，甚至悔過書等，李明哲說，除了在釋放前一個月，獄方有威脅他，可能會像李孟居一樣，因被剝奪政治權利的附加刑無法立刻返台外，「你們看我今天說的話像是有寫嗎？」表示返台後並未持續受到陸方要求或脅迫。