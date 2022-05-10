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李明哲親自控中國監獄餿食 血汗工廠偽造出勤

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
台灣NGO工作者李明哲（前右1）在中國關押多年後返台，10日由妻子李凈瑜（前右2）陪同在立法院舉行記者會，一早就有多家媒體到場等待。 中央社
台灣NGO工作者李明哲（前右1）在中國關押多年後返台，10日由妻子李凈瑜（前右2）陪同在立法院舉行記者會，一早就有多家媒體到場等待。 中央社

台灣NGO工作者李明哲被中國大陸關押五年返台後，10日召開首場記者會，他證實的確有反映過因為監獄中用油太差，伙食有「餿味」的問題，並指監獄必須強制勞動，但時常違反法律，還偽造出勤紀錄本，根本血汗工廠，也不允許他跟其他犯人說話，所以壓力很大。

李明哲和妻子李凈瑜10日共同在立法院，召開返台後首場記者會，李明哲也首次親自曝光在湖南赤山監獄的生活。他表示在關押期間，確實沒有受到過分虐待，只是必須跟刑事犯關押在一起，且與其說是監獄，不如說是大型工廠，因為都要強制勞動。

李明哲抨擊，按照中國監獄法規定，犯人每天勞動時間是8小時，有必要可增加1小時，「但我們每天工作11小時，早上6點多出門，到晚上6點到7點才能回到監獄」，且規定的教育日、節假日在赤山監獄也都沒有，除了過年4天外，完全沒有休息。

李明哲指控，「這完全是血汗工廠，還偽造出勤紀錄本，強迫所有犯人簽字。」他說，自己多次跟監獄抗議，卻沒得到正面回應，因此只能在接受妻子探視時，將之攤在陽光下。他說，我還反映過監獄用的油太差，伙食有餿味，才跟妻子說我們吃的是餿食。

血汗工廠曝光後，李明哲說，情況確有改善，他所在的「監區」一周多一天休息，原本冬天沒熱水洗澡，後來也修好了。但他強調，這只是做了勉強符合法律的事，「你說優待嗎，我不這樣認為。」

李明哲接著補充，在妻子與外界共同營救的努力下，到坐牢最後一年，監獄不準他跟其他犯人說話，其他犯人跟他談話也會被關緊閉，並指後來在勞動上，他並沒有像其他犯人一樣有任務壓力，也每年安排到醫院做健康檢查。

到4月14日釋放前兩個月，李明哲表示，可能擔心疫情，監獄將他安排到醫院隔離起來，「也許是怕我把不公資訊帶出監獄」，所以在每天躺在隔離房看電視下，體重又從80多公斤，回到90多公斤。

值得注意的是，記者會上李明哲不斷擤鼻涕，李明哲和妻子李凈瑜解釋，這是因為最後一年他被調到裁布工廠，棉絮非常多，導致的「職業傷害」，雖回台後快篩和核酸檢測均為陰性，但還沒有到醫院去進一步看診、治療。

李明哲

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