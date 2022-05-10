官媒：「為保護人民生命安全，什麼都可以豁得出來！」

五月五日中共總書記主持中央政治局常委會，會議指出，目前全球疫情仍處在高位，還遠未到可以「歇口氣、鬆鬆腳」的時候。會議亦強調，毫不動搖堅持「動態清零」，要堅決同一切歪曲、懷疑、否定中國防疫政策的言行做鬥爭。10日，中共官媒《人民日報》、《光明日報》等都發表評論，指盡快遏制疫情是真正敬佑每一個生命，「為了保護人民生命安全，我們什麼都可以豁得出來！」

《人民日報》評論文章指出，堅持「動態清零」的實質就是堅持人民至上、生命至上。全球人群都是Omicron變異株的易感人群，在沒有任何防護措施的情況下，平均一個感染者可以傳播9.5個人。國際公共衛生專家亦指出，疫情尚未結束，一些「躺平」的國家已經並還在付出慘重代價。

《人民日報》還表示，從中國實際情況看，老年人口數量巨大，加上相當數量的兒童和有禁忌症無法接種疫苗的人群，疫苗接種率尚未形成足以抵抗重症和病亡的屏障。一旦放鬆疫情防控，放任病毒快速傳播，勢必造成大規模人群感染、出現大量重症和病亡，後果不堪設想。堅持「動態清零」是對人民至上、生命至上理念最好的踐行。

《人民日報》稱，全國疫情整體形勢有所好轉但仍複雜嚴峻，存在反彈風險，必須加快局部聚集性疫情處置，及時完善防控措施，做好疫情應對準備。因此，「堅持就是勝利，曙光就在前方」，以「咬定青山不放鬆」的韌勁、「越是艱險越向前」的拼勁，積小胜為大勝，就一定能築牢守護人民生命安全和身體健康的堅實防線，一定能盡早打贏這場疫情防控大仗硬仗。

《光明日報》則指出，此刻「鬆氣歇腳」就會給病毒傳播創造空間與條件，就會威脅人民群眾的生命健康，就會破壞全國的抗疫大局。要堅決築牢疫情防控屏障，堅決鞏固住來之不易的疫情防控成果，「最終打贏這場疫情防控攻堅戰。」

大陸多個城市因為疫情封城、封控升級，造成許多亂象，包括上海民眾團購菜送不到、上海老人院還活著的老人險些被送去火葬、嬰幼兒因要等核酸陰性報告死者醫院門口，以及江蘇上海等許多感染者和密接著被強制送進方艙後，家中被入侵強迫噴灑大量消毒水，造成財物損失等，引發大量民怨。而民眾的不滿心聲，在大陸微博、微信等社交媒體被大量刪文。