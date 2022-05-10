李凈瑜牽手李明哲鞠躬 哽咽「最後一次公開發言」

遭大陸關押五年的台灣NGO工作者李明哲，10日和妻子李凈瑜在立法院召開返台首場記者會，李凈瑜在感謝媒體關心後首先發言，指出這可能是她「最後一次在記者會上公開發言」，希望藉由這次談話，未來能回到原本的工作崗位，跟真心相愛的人好好生活、經營未來，並感謝大家五年以來都沒有忘記李明哲。

10日上午李明哲、李凈瑜夫妻兩人身穿統一白襯衫、戴藍色口罩，牽手走入記者會現場，在李凈瑜先向現場國內外媒體發表感謝後，兩人深深鞠躬就座。

李凈瑜開頭就表示，我的先生「李明哲」終於回來了，這可能是我最後一次在記者會上公開發言。她表示，先生能回家是國內外共同關切所達成，希望藉由最後一次談話，未來會回到原本工作崗位，跟真心相愛的人好好生活經營未來。

她哽咽列舉，曾經不敢奢望還有這樣一天，可以跟明哲計畫明天、後天一起要做的事情，不管防疫、去超市買菜，替好久沒洗衣服的明哲去買襯衫。

李凈瑜說，這五年來國內外媒體對李明哲的關心，他們永遠都不會忘記，讓社會知道李明哲被綁架、有陳情的機會，讓他在獄中處境不至於孤絕。

李凈瑜接著一一感謝國內外各個NGO團體和「李明哲救援大隊」成員，以及因陪同她前往大陸探視，被註銷台胞證的前立委王麗萍等。

她也感謝前民進黨主席施明德與其妻子，對事件一直以來的幫助，包括協助為李明哲救援計畫，制定五個原則，第一，我們不能像壓迫者低頭求饒；第二，我們必須輕視法律救濟，因為對中國來說，法律只是玩物，所以不聘請律師，避免迫害者以法律達成其罪刑；三，堅守國家主權的地位，決不背叛台灣，這是本；四，維護受難者的尊嚴跟榮譽；五，救援行動越公開、受難者越安全。

李凈瑜指出，在李明哲出示第三天，她就和施明德討論，第一條出路是全面妥協、私下與中國交換條件，期待可能把李明哲還給我，但這還不一定實現，第二個是堅持原則，「用公開的方法跟中國做抗爭，但這一定要付出代價。」