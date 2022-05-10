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新興產業？孫春蘭：建立步行15分鐘核酸「採樣圈」

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
因應中央「15分鐘核酸採樣圈」大陸遍地出現5G核酸採樣亭，衍然成為另一項新興產業。（微博照片）
因應中央「15分鐘核酸採樣圈」大陸遍地出現5G核酸採樣亭，衍然成為另一項新興產業。（微博照片）

據正觀新聞，大陸副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，要切實把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神上來，落實黨中央、國務院決策部署，堅持「動態清零」不猶豫不動搖。她強調，大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，拓寬監測範圍和渠道，及時公開透明發布疫情信息，對緩報、瞞報、漏報的嚴肅追責。

孫春蘭強調，堅持底線思維、極限思維，抓早抓小抓基礎，發現一起、撲滅一起，確保疫情可管可控，為中共的二十大勝利召開營造良好環境。她的講話證明，大陸在中共二十大之前絕對必須執行「動態清零」。

值得注意的是，「5G採樣亭」已經成為另一樣產業。據東北網，大城市要建立「步行15分鐘核酸採樣圈」提升核酸檢測能力，優化「採送檢報」流程，是第一時間發現陽性感染者，以最快速度控制傳染源的關鍵。為提高核酸採樣效率，更好地方便民眾、改善醫護人員工作環境，江蘇多個城市最近啟動建設核酸採樣小屋，構建「15分鐘核酸採樣服務圈」。 「五一」前後，這些「小屋」像雨後春筍冒出來。

孫春蘭9日指出，中國疫情防控進入應對奧密克戎病毒變異株流行新階段，要進一步壓實「四方」責任，落實「四早」要求，升級防控標準，提高應對處置能力。發生疫情地區要採取更堅決果斷措施，刻不容緩做到「四應四盡」，盡快實現社會面清零。

要提升監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，拓寬監測範圍和渠道，及時公開透明發布疫情信息，對緩報、瞞報、漏報的嚴肅追責。

要提高隔離點、方艙醫院建設儲備標準，做好規劃選址和基礎設施、必備物資準備，確保需要時24小時內投入使用。

要加強基層基礎工作，防控工作落實到點位和人員，老城區、工地、學校、養老福利機構等場所落實常態化防控措施，重點人員嚴格做到閉環管理。要繼續做好以老年人為重點的疫苗免疫接種，推進核酸檢測結果互認，最大限度減少疫情對生產生活影響。

江蘇無錫市新吳區市民在核酸採樣小屋前排隊採樣。（香港文匯網）
江蘇無錫市新吳區市民在核酸採樣小屋前排隊採樣。（香港文匯網）

疫情 中共

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