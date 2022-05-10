運載大陸首個太空站裝備的天舟四號太空船成功發射
搭載大陸天舟四號貨運太空船的長征七號遙五運載火箭，今天（10日）凌晨1時56分在中國文昌航太發射場成功發射。
新華社報導，發射約10分鐘後，太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，2時23分，太空船太陽能帆板順利展開工作。後續，天舟四號貨運太空船將與在軌運行的太空站組合體交會對接。
天舟四號貨運太空船是大陸太空站建造階段的首發航天器，作用是為太空站運輸物資、補給燃料、下行廢棄物，具備並網供電、應急通信等能力，確保空間站組合體在軌平穩運行。
天舟四號貨運太空船為全密封貨運飛船，是世界上現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運太空船。它不僅承擔著為未來神舟十四號乘組提供物資保障任務，還肩負著太空站在軌運營支援和空間科學實驗的任務。
天舟四號共裝載了太空人系統、太空站系統、太空應用領域、貨運太空船系統共計200多件（套）貨物，包括貨包貨物和直接安裝貨物以及補加推進劑等。這些物資都將為未來的太空人在軌駐留、空間站組裝建造、開展材料科學、微重力、航太醫學試驗等空間應用領域提供物資保障。
這是中國載人航太工程的第22次發射任務，是太空站建設從關鍵技術驗證階段轉入在軌建造階段的首次發射任務，也是長征系列運載火箭的第420次飛行。
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