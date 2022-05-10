運載大陸首個太空站裝備的天舟四號太空船成功發射

搭載大陸天舟四號貨運太空船的長征七號遙五運載火箭，今天（10日）凌晨1時56分在中國文昌航太發射場成功發射。

新華社報導，發射約10分鐘後，太空船與火箭成功分離，進入預定軌道，2時23分，太空船太陽能帆板順利展開工作。後續，天舟四號貨運太空船將與在軌運行的太空站組合體交會對接。

天舟四號貨運太空船是大陸太空站建造階段的首發航天器，作用是為太空站運輸物資、補給燃料、下行廢棄物，具備並網供電、應急通信等能力，確保空間站組合體在軌平穩運行。

天舟四號貨運太空船為全密封貨運飛船，是世界上現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運太空船。它不僅承擔著為未來神舟十四號乘組提供物資保障任務，還肩負著太空站在軌運營支援和空間科學實驗的任務。

天舟四號共裝載了太空人系統、太空站系統、太空應用領域、貨運太空船系統共計200多件（套）貨物，包括貨包貨物和直接安裝貨物以及補加推進劑等。這些物資都將為未來的太空人在軌駐留、空間站組裝建造、開展材料科學、微重力、航太醫學試驗等空間應用領域提供物資保障。