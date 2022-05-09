快訊

九宮格停課新制被罵翻！教育部粉專沉寂兩天 晚間發文又被網友洗版

把人帶進摩鐵...中山分局巡佐遭控下藥迷昏女警 將記大過

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

孫春蘭重申動態清零不動搖「為中共廿大營造良好環境」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國務院副總理孫春蘭。人民網
大陸國務院副總理孫春蘭。人民網

5月9日，大陸國務院聯防聯控機制召開電視電話會議，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，要切實把思想和行動統一到中共總書記習近平重要講話精神上來，落實中共中央、國務院決策部署，堅持「動態清零」不猶豫不動搖，堅持底線思維、極限思維，抓早抓小抓基礎，發現一起、撲滅一起，確保疫情可管可控，為中共的二十大勝利召開營造良好環境。

據新華社，孫春蘭指出，大陸疫情防控進入應對Omicron病毒變異株流行新階段，要進一步壓實四方責任，落實四早要求，升級防控標準，提高應對處置能力。發生疫情地區要採取更堅決果斷措施，刻不容緩做到四應四盡，盡快實現社會面清零。

她表示，要提升監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸採樣圈，拓寬監測範圍和管道，及時公開透明發布疫情訊息，對緩報、瞞報、漏報的嚴肅追責。要提高隔離點、方艙醫院建設儲備標準，做好規劃選址和基礎設施、必備物資準備，確保需要時24小時內投入使用。

她還說，要加強基層基礎工作，防控工作落實到點位和人員，老城區、工地、學校、養老福利機構等場所落實常態化防控措施，重點人員嚴格做到閉環管理。要繼續做好以老年人為重點的疫苗免疫接種，推進核酸檢測結果互認，最大限度減少疫情對生產生活影響。

疫情 中共 國務院

延伸閱讀

陸委會：上海疫情造成民怨 有損習近平威信

上海今日新增8死、累計25死 孫春蘭要求降低病死率

上海累計新冠死亡17例 市長要求降低重症率、死亡率

路透：上海市設定 4月20日疫情「社會面清零」

相關新聞

陸駐法大使指台灣防疫「躺平」：對比上海防疫自有公論

近期台灣確診病例數攀高，引起關注。中國大陸駐法國大使盧沙野在接受《歐洲時報》專訪時提到，台灣確診病例連續多日新增破萬，醫...

大陸外交部挑明：陸方不同意台灣參加今年世衛大會

5月9日，大陸外交部發言人趙立堅明確表示，中方不能同意「台灣地區」參加今年世衛大會。他並稱，「我們奉勸民進黨當局停止借疫...

疫情拖累及國外需求減 中國出口年增創2年新低

中國海關總署今天公布最新統計指出，今年4月中國出口年增率3.9%雖優於預期，但比3月的14.7%大幅衰退，並創下近2年新...

美方指與華為合作就是放棄主權 北京批無稽之談

針對美方指與華為合作就是放棄主權等說法，中國大陸外交部批評，美方有關官員對中方的汙衊抹黑言論完全是無稽之談。

李家超談「底線思維」 強調香港有新聞自由但不能違法

香港第六屆特首當選人李家超今天向媒體解釋「底線思維」時稱，即是作最壞打算，作最好準備，並強調香港擁有新聞自由，但不代表可...

中國批歐盟：香港選舉是內政 不容外力說三道四

歐盟發表聲明，指香港特首選舉過程是進一步瓦解「一國兩制」。中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，香港的選舉怎麼選、誰當選完全是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。