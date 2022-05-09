快訊

九宮格停課新制被罵翻！教育部粉專沉寂兩天 晚間發文又被網友洗版

把人帶進摩鐵...中山分局巡佐遭控下藥迷昏女警 將記大過

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王岐山會見文在寅：中韓「我中有你，你中有我」

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸國家副主席王岐山。新華社
大陸國家副主席王岐山。新華社

5月9日，赴南韓出席韓新任總統尹錫悅就職儀式的大陸國家主席習近平特別代表、大陸國家副主席王岐山在首爾會見南韓總統文在寅

據新華社，王岐山首先向文在寅轉達了習近平的問候和祝願。王岐山表示，過去5年，在習近平和文在寅的親切關心和戰略引領下，中韓關係取得不少重要發展。今年是中韓建交30周年，也是中韓文化交流年。當前，中韓高層交往密切，務實合作日益深化，多邊溝通協調順暢。兩國經濟融合度高，「我中有你，你中有我」。特別是在全球經濟不振背景下，去年中韓經貿合作逆勢上揚，彰顯了中韓經貿合作的韌性和巨大潛力。

王岐山強調，中韓是永遠的近鄰，互為重要合作夥伴，擁有廣泛共同利益。不論國際地區形勢如何變化，中韓友好合作的基本面不會變也不能變。這是中韓關係歷史的重要啟示。中方願同韓方攜手努力，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。中方讚賞韓方為改善南北關係、推動半島問題政治解決進程作出的重要貢獻，願同韓方加強溝通協調，共同致力於早日實現半島無核化和長治久安。

據報導，文在寅表示，此場會見是其總統任內最後一場重要外事活動，請王岐山轉達對習近平的衷心感謝和誠摯問候。過去5年，韓中關係克服困難，實現發展，希望下屆政府維持這一趨勢。韓方高度讚賞中方在朝鮮半島事務中發揮的建設性作用，願與中方一道，以建交30周年為契機，進一步增強溝通，擴大合作，不斷增進民眾相互理解，推動韓中關係更上層樓。

王岐山 文在寅 習近平

延伸閱讀

星總統會晤文在寅 讚新南方政策+深化與東協合作

文在寅任期最後一天 白皮書細數5年施政成果

中國當局清零與經濟難兼顧 自打臉政策髮夾彎

南韓總統就職典禮未正式受邀 吳釗燮：持續溝通爭取

相關新聞

陸駐法大使指台灣防疫「躺平」：對比上海防疫自有公論

近期台灣確診病例數攀高，引起關注。中國大陸駐法國大使盧沙野在接受《歐洲時報》專訪時提到，台灣確診病例連續多日新增破萬，醫...

大陸外交部挑明：陸方不同意台灣參加今年世衛大會

5月9日，大陸外交部發言人趙立堅明確表示，中方不能同意「台灣地區」參加今年世衛大會。他並稱，「我們奉勸民進黨當局停止借疫...

疫情拖累及國外需求減 中國出口年增創2年新低

中國海關總署今天公布最新統計指出，今年4月中國出口年增率3.9%雖優於預期，但比3月的14.7%大幅衰退，並創下近2年新...

美方指與華為合作就是放棄主權 北京批無稽之談

針對美方指與華為合作就是放棄主權等說法，中國大陸外交部批評，美方有關官員對中方的汙衊抹黑言論完全是無稽之談。

李家超談「底線思維」 強調香港有新聞自由但不能違法

香港第六屆特首當選人李家超今天向媒體解釋「底線思維」時稱，即是作最壞打算，作最好準備，並強調香港擁有新聞自由，但不代表可...

中國批歐盟：香港選舉是內政 不容外力說三道四

歐盟發表聲明，指香港特首選舉過程是進一步瓦解「一國兩制」。中國外交部發言人趙立堅今天聲稱，香港的選舉怎麼選、誰當選完全是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。