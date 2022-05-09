王岐山會見文在寅：中韓「我中有你，你中有我」

5月9日，赴南韓出席韓新任總統尹錫悅就職儀式的大陸國家主席習近平特別代表、大陸國家副主席王岐山在首爾會見南韓總統文在寅。

據新華社，王岐山首先向文在寅轉達了習近平的問候和祝願。王岐山表示，過去5年，在習近平和文在寅的親切關心和戰略引領下，中韓關係取得不少重要發展。今年是中韓建交30周年，也是中韓文化交流年。當前，中韓高層交往密切，務實合作日益深化，多邊溝通協調順暢。兩國經濟融合度高，「我中有你，你中有我」。特別是在全球經濟不振背景下，去年中韓經貿合作逆勢上揚，彰顯了中韓經貿合作的韌性和巨大潛力。

王岐山強調，中韓是永遠的近鄰，互為重要合作夥伴，擁有廣泛共同利益。不論國際地區形勢如何變化，中韓友好合作的基本面不會變也不能變。這是中韓關係歷史的重要啟示。中方願同韓方攜手努力，推動中韓戰略合作夥伴關係不斷向前發展，更好造福兩國人民。中方讚賞韓方為改善南北關係、推動半島問題政治解決進程作出的重要貢獻，願同韓方加強溝通協調，共同致力於早日實現半島無核化和長治久安。

據報導，文在寅表示，此場會見是其總統任內最後一場重要外事活動，請王岐山轉達對習近平的衷心感謝和誠摯問候。過去5年，韓中關係克服困難，實現發展，希望下屆政府維持這一趨勢。韓方高度讚賞中方在朝鮮半島事務中發揮的建設性作用，願與中方一道，以建交30周年為契機，進一步增強溝通，擴大合作，不斷增進民眾相互理解，推動韓中關係更上層樓。