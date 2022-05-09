大陸外交部挑明：陸方不同意台灣參加今年世衛大會

5月9日，大陸外交部發言人趙立堅明確表示，中方不能同意「台灣地區」參加今年世衛大會。他並稱，「我們奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄」，否則只會自取其辱。

據中方發布，趙立堅今天主持大陸外交部例行記者會，有記者提問，台灣外交部長吳釗燮稱台灣受邀參加本月舉行的世界衛生大會十分困難，但台方仍然在極力爭取參加。對此有何評論？

趙立堅回應表示，中國「台灣地區」參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議，確認了這一根本原則。

他並指，民進黨執政以來，將政治圖謀置於「台灣地區」人民福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致「台灣地區」參加世衛大會的政治基礎不復存在。

趙立堅強調，為了捍衛國家主權和領土完整，為了捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，「中方不能同意『台灣地區』參加今年世衛大會」，「我們奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄」，否則只會自取其辱。