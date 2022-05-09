陸委會籲停止傷港人權 國台辦：民進黨拿港說事可休矣

香港特別行政區第六任行政長官選舉日前落幕，香港前政務司司長李家超獲得超過99%的選票當選。陸委會也於第一時間發表聲明指出，其應多傾聽香港民意、停止傷害香港自由人權。對此，國台辦發言人朱鳳蓮於9日回應，香港行政長官選舉展現「一國兩制」活力，民進黨靠抹黑香港騙人手段不攻自破。

朱鳳蓮表示，甫結束的第六任香港行政長官選舉充分體現「愛國者治港」的原則，且展現「一國兩制」的強大活力，也是發展香港特色民主又一次成功實踐。

朱鳳蓮指出，民進黨之所以對此「指手畫腳」、「說三道四」，就是因為「一國兩制」在香港成功實踐，使民進黨長期以來欺騙台灣民眾的嘴臉暴露無遺，且讓他們靠抹黑香港特區來謀取私利的騙人手段不攻自破。

朱鳳蓮強調，在香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢面前，「民進黨拿香港說事的伎倆可以休矣！」

陸委會8日下午對香港選舉結果發出兩點聲明：一是呼籲新任香港特首應多傾聽和回應民意，尊重港人追求民主的權利，停止傷害香港自由人權；二是政府均秉持互惠原則，長期以來以人民福祉為優先，推動台港關係發展。未來將秉持一貫立場，持續推動台港各領域有序交流。