快訊

新冠肺炎擬降級 四家防疫保單確診「理賠金額打一折」

恆春偵查隊長上「越南店摸小姐」正面照被曝光 本人回應了

新冠肺炎擬降為第四級傳染病 陳時中揭時間點：屆時難以公布確診數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美方指與華為合作就是放棄主權 北京批無稽之談

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。(北京日報)
大陸外交部發言人趙立堅。(北京日報)

針對美方指與華為合作就是放棄主權等說法，中國大陸外交部批評，美方有關官員對中方的汙衊抹黑言論完全是無稽之談。

香港電台報導，美國副國務卿薛曼在訪問非洲時稱，當一些國家選擇中國華為公司為電訊商時，意味著放棄主權，把本國資料移交給另一國，讓自己接受監視而又毫無察覺。

大陸外交部發言人趙立堅今對此回應稱，包括華為在內的中國企業，同非洲國家及世界其他國家開展互利合作，促進當地通訊基礎設施的改善和發展，為當地民眾提供先進、優質、安全、廉價的服務，受到普遍歡迎。在合作過程中也沒有發生過一宗網路安全、事故或監聽監視行為。

他強調，中國大陸政府反對濫用資訊技術，對他國進行大規模監控行為。美方有關官員對中方的污蔑抹黑言論完全是無稽之談。

趙立堅並指，非洲國家和人民選擇與誰開展合作，輪不到美方指手畫腳。中方奉勸美方官員，與其花時間到處散播謊言謠言，不如切實尊重非洲國家的主權，為幫助非洲國家抗擊疫情和發展經濟做點實實在在的事情。

非洲 趙立堅 外交部

延伸閱讀

壽山動物園動物大健檢 非洲獅「大哥」、「萊恩」洗牙趣

非洲小哥累瘋！上海疫情祝福影片爆單 買家要求跳舞「問候」官員

愈來愈凹？華為提出專利 手機如同竹簡可捲曲收納

弱勢電腦補助遭質疑圖利華為 北市社會局：勿泛政治化

相關新聞

陸駐法大使指台灣防疫「躺平」：對比上海防疫自有公論

近期台灣確診病例數攀高，引起關注。中國大陸駐法國大使盧沙野在接受《歐洲時報》專訪時提到，台灣確診病例連續多日新增破萬，醫...

疫情拖累及國外需求減 中國出口年增創2年新低

中國海關總署今天公布最新統計指出，今年4月中國出口年增率3.9%雖優於預期，但比3月的14.7%大幅衰退，並創下近2年新...

中國外交部：不能同意台灣參加今年世衛大會

第75屆世界衛生大會將至，外交部與衛福部全力爭取台灣以觀察員身分與會。中國外交部今天表示，台灣參與國際組織必須按照「一個...

美方指與華為合作就是放棄主權 北京批無稽之談

針對美方指與華為合作就是放棄主權等說法，中國大陸外交部批評，美方有關官員對中方的汙衊抹黑言論完全是無稽之談。

李家超談「底線思維」 強調香港有新聞自由但不能違法

香港第六屆特首當選人李家超今天向媒體解釋「底線思維」時稱，即是作最壞打算，作最好準備，並強調香港擁有新聞自由，但不代表可...

陸委會籲停止傷港人權 國台辦：民進黨拿港說事可休矣

香港特別行政區第六任行政長官選舉日前落幕，香港前政務司司長李家超獲得超過99%的選票當選。陸委會也於第一時間發表聲明指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。