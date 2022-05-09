美方指與華為合作就是放棄主權 北京批無稽之談

針對美方指與華為合作就是放棄主權等說法，中國大陸外交部批評，美方有關官員對中方的汙衊抹黑言論完全是無稽之談。

香港電台報導，美國副國務卿薛曼在訪問非洲時稱，當一些國家選擇中國華為公司為電訊商時，意味著放棄主權，把本國資料移交給另一國，讓自己接受監視而又毫無察覺。

大陸外交部發言人趙立堅今對此回應稱，包括華為在內的中國企業，同非洲國家及世界其他國家開展互利合作，促進當地通訊基礎設施的改善和發展，為當地民眾提供先進、優質、安全、廉價的服務，受到普遍歡迎。在合作過程中也沒有發生過一宗網路安全、事故或監聽監視行為。

他強調，中國大陸政府反對濫用資訊技術，對他國進行大規模監控行為。美方有關官員對中方的污蔑抹黑言論完全是無稽之談。

趙立堅並指，非洲國家和人民選擇與誰開展合作，輪不到美方指手畫腳。中方奉勸美方官員，與其花時間到處散播謊言謠言，不如切實尊重非洲國家的主權，為幫助非洲國家抗擊疫情和發展經濟做點實實在在的事情。