台港交流恐惡化？ 張五岳：應是兩岸關係的機會之窗

香港第六屆特首由中共中央支持、警界出身的李家超當選，將於7月1日就職，對於外界關注台港交流恐進一步惡化，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳9日強調，從歷史大多數時期來看，台港關係應比兩岸關係更靈活、多樣，現在落後並不符合常態。因此，他呼籲兩岸仍應將台港關係視為「機會之窗」，秉持「以民為本，強化交流」的理念持續推動。

中華港澳之友協會9日舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會。對於台港關係，張五岳列舉，2008年兩岸直航前，往來多依靠香港中轉，2011年台港搶先互設具公權力性質的派駐機構，甚至所謂「九二共識」，都是香港會談的產物，顯示台港一直是兩岸關係發展的「機會之窗」。

但隨近年兩岸關係生變，台港雙方派駐機構因政治因素無法進行人員派遣，相較大陸在台仍有海貿會、中國機電商會，台灣在陸也有台旅會、外貿協會派駐，張五岳直言，台港反而先遭受池魚之殃，呈現落後於整體兩岸關係的「非常態性」發展。

因此，在本次香港特首選後，雖北京當局可能推動香港基本法23條立法、強化維穩，但張五岳說，從歷史背景、台灣現行港澳條例定位來看，台港關係作為兩岸機會之窗的機率仍然存在。

在此之下，從中華港澳之友協會等民間單位的角度，他呼籲兩岸應秉持「以民為本，強化交流」的理念，持續推動台港關係發展，讓交流中衍生的問題、人民權益福祉受到公權力的適當保障，未必要上綱到政治定位。「台港關係不應當放棄任何希望，這是我們的主要期待。」

日本戰略研究智庫（JFSS）研究員廖雨詩指出，在反送中事件後，台灣政府執行援港專案、設台港服務交流辦公室，雖是善意，但被港府認為是干涉，導致台港關係進一步惡化，若從日本經驗來看，台灣或可調整相關作法或執行專案的名稱，並增加民間機構的操作空間，或有助於降低敏感性，為衝突解套。同時，也可以善用民間團體進行政策溝通，降低民眾對港人來台的疑慮。