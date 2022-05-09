上海10日清零總攻 浦東川沙：管人封戶，不怕得罪親朋

為響應中共總書記習近平在政治局常委會上宣示要打贏大上海保衛戰，上海各地紛紛立下明天（10日）總攻的「軍令狀」，繼浦東新區下達「粉身碎骨」的軍令狀後，浦東下面的川沙新鎮則稱要「做到令行禁止、不講變通；管人封戶，不怕得罪親朋」。

上海山雨欲來風滿樓，浦東新區日前軍令狀說，要在5月10日把新增病例數降低到5月5日新增的666例基礎上至少降低60%，力爭降到260例以內。軍令狀說，「軍令如山，一諾千金，我們即粉身碎骨，也一定要完成任務。」

浦東新區轄下的川沙新鎮也立下「軍令狀」，最新的通告稱：以5月10日清零為目標發起總攻，川沙新鎮黨委政府號召全體幹部職工：「我們要進一步凝心聚力、萬眾一心、持續發力、堅持到底」。

「我們要敢於直面病毒、敢於與病毒鬥狠、敢於與病毒比快」。

「我們要做到：應檢盡檢，不怕數字難看；反覆消殺，不怕多此一舉；轉陽轉密（陽性與密接者全部轉走），不怕來回折騰；流調考證，不怕話多囉嗦；管人封戶，不怕得罪親朋；保供保醫，不怕受人非議」。

「在清零總攻階段，做到令行禁止、不講變通、不打折扣、不留後路，人人奮勇、個個爭先、決戰決勝、不當懦夫，給自己一個交代，給浦東一個交代，給黨和人民一個交代」！

為清零總目標，川沙新鎮全體黨員幹部、全體員工要衝鋒在前、全線壓上。在此共同誓師！