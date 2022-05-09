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大陸外交部發長文 批美NED為台獨撐腰

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部長王毅。大陸外交部
大陸外交部長王毅。大陸外交部

大陸外交部網站7日發布「關於美國國家民主基金會的一些事實清單」長1萬3,000字文章，指美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，簡稱「NED」）30多年來在世界各地參與策動過多項顏色革命，文中也提到NED會長威爾遜率團竄訪台灣，並舉辦記者會，宣布將與台灣民主基金會合作，於2022年10月在台北舉辦世界民主運動全球大會，打著民主幌子為台獨勢力撐腰。

該文章發表於5月10日的「2022中歐人權研討會」前夕，被視為大陸針對搶奪民主話語權的一波攻勢。

大陸外交部網站發表萬字長文，批評NED與美國中情局關係匪淺，打著促進民主的幌子，顛覆別國合法政府，培植親美傀儡勢力，在世界各地留下斑斑劣跡，引發國際社會強烈不滿。

文章更指出，從2003年至今，在占中、反修例示威遊行等香港眾多大型街頭運動中，都有NED在幕後組織、策劃、指揮和輸送資金。

在2019年香港修例風波中，NED被指從幕後走向台前，直接與反中亂港骨幹進行接觸，向參與暴亂活動的人員發放補助、開展培訓，那一年涉港資金約64萬美元。

文章指出，NED主要透過下屬的美國國際事務民主協會與香港反對派政黨團、組織接觸，提供資助等，2014年更指示、資助香港反對派、激進青年骨幹策劃占中行動。

其他指控包括稱NED炮製虛假信息，炒作反政府言論、資助活動和學術專案，搞意識形態滲透等。

該文也表示，NED每年投入巨額資金開展反華專案，企圖煽動疆獨、港獨、藏獨等，是許多疆獨組織的主要資金來源，僅2020年就向各類疆獨勢力提供約124萬資金。

文章還提到，NED 30多年來在世界各地參與策動過多項顏色革命，包括2004年烏克蘭的橙色革命、2010年的阿拉伯之春。

大陸國務院新聞辦公室日前發布採訪通知，2022中歐人權研討會將於5月10日在武漢和維也納兩個會場以線上、線下結合方式舉行，中國人權研究會的專家學者將發言。

香港 美國 人權

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