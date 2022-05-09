王毅：全球治理進入亞洲時刻 世界應更傾聽亞洲聲音

大陸國務委員兼外長王毅8日與柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行視頻會晤。王毅說，全球治理進入「亞洲時刻」，世界當下應更多傾聽亞洲聲音，尊重亞洲立場，借鑒亞洲智慧。

新華社報導，王毅說，下個月起，中國、柬埔寨、印尼和泰國將先後主辦金磚國家領導人會晤、東亞合作領導人系列會議、二十國集團領導人峰會、亞太經合組織領導人非正式會議，全球治理進入「亞洲時刻」。

中國願與柬埔寨、印尼和泰國一道，從亞洲共同發出致力於和平與發展的時代強音，共同釋放堅持多邊主義的積極信號，共同為地區和世界注入更多穩定預期，共同為應對全球挑戰作出亞洲的貢獻。

王毅強調，亞洲是中柬等國安身立命之所、發展繁榮之地。相信地區國家會秉持獨立自主立場，從亞洲和平穩定大局出發，維護好東盟國家的團結一致，維護好包括中國在內的地區國家的共同利益。

王毅指出，今年是中國東盟（東協）全面戰略夥伴關係開局之年。中方堅定支持柬方當好東盟輪值主席國，願與柬方及東盟各國加強協調配合，儘快更新全面戰略夥伴關係行動計劃，探討在數字互聯互通、綠色經濟、藍色經濟、公共衛生、產業鏈供應鏈等領域深化合作，推動中國東盟全面戰略夥伴關係和東亞合作取得新的重要發展。

他希望保持「南海行為準則」磋商積極勢頭，儘快達成共識。中方願同東盟國家一道，共同維護東亞合作正確方向，共同維護中國東盟關係大局。

布拉索昆表示，柬方支持習近平主席提出的全球發展倡議和全球安全倡議，柬方將繼續堅持一個中國原則，支持「一國兩制」方針，在台灣、涉港、涉疆、涉藏等問題上堅定支援中方正當立場。