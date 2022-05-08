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香港特首當選人李家超：優先處理房屋問題

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
李家超（左）高票當選新一任香港特首後，與其太太一同出席記者會接受媒體採訪。（香港電台）
李家超（左）高票當選新一任香港特首後，與其太太一同出席記者會接受媒體採訪。（香港電台）

香港前政務司長李家超獲得1416張（99%）支持票當選新一任香港特首。他在當選感言中表示，他會優先處理房屋問題，重申政改並非優先項目。

現年64歲的李家超今年4月辭任港府政務司司長職務投入選戰，他將於今年7月1日就職。香港特區第六任行政長官的任期自2022年7月1日至2027年6月30日。

李家超在選舉結果公布後會見傳媒，他提到多個重點問題，有關香港房價居高不下引發年輕人不滿的問題，他表示，會優先處理房屋問題，令整個建屋流程達到提速、提效及提量的效果，成立由司長級帶領的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」，利用好司長級的指揮能力，做好統籌工作。

在政治方面，他說，基本法23條立法是憲制責任，會與政策局、法律專家等研究實際內容，再適時推進相關工作，他重申政改並非優先項目，有其他工作需要盡快處理。

被問到會否約見民主派，李家超說，會繼續與各界溝通，與不同人士、界別以決定有何種方法或何時溝通，會按實際情況進行。

李家超說，他一定會帶領香港繼續長期繁榮穩定，安居樂業，令香港市民受惠。他相信市民的眼睛是雪亮的，一個有誠意的政府，能做事，做成事的政府，最終是能夠得到支持。

李家超的太太也罕見出席，有港媒向李家超的太太作出提問，但李家超表示，他曾強調選舉工作是他個人問題，不必家人參與，由於今日是母親節，因此他才邀請太太一同分享這個歷史時刻，又感謝太太一直照顧家庭，祝太太母親節快樂。

香港特首

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