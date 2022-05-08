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只一人競選！李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

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李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
李家超可望獲得極高得票率當選新一任香港特首，圖為李家超（右二） 5月8日出現在香港會議展覽中心的投票站。（新華社）
李家超可望獲得極高得票率當選新一任香港特首，圖為李家超（右二） 5月8日出現在香港會議展覽中心的投票站。（新華社）

香港第六屆行政長官選舉8日上午11時半投票結束，在總數1461名選舉委員中，共有1428名選舉委員會委員投票，投票率為97.74%。李家超獲1416張支持票，得票率高達99%，當選新一任香港特首

本屆香港特首選舉，只有李家超一人競選，李家超只要獲得750張有效支持票即可當選，但為能彰顯北京對香港新特首的支持，香港各界與李家超本人選前仍積極催票，希望衝高投票人數。投票結果符合北京的預期，有高達97.74%的選委出席投票，當中有99.15%選委投給李家超，李家超也打破香港特首選舉以來獲最高支持率的紀錄。

香港過去五屆特首選戰，最高得票率一次是2007年曾蔭權競逐連任，獲81.1%選委支持。其次是1996年首屆特首選舉，董建華獲80%得票率。

2012年上演「唐梁大戰」，由唐英年、梁振英與泛民代表何俊仁競逐，最後梁振英僅以689票勝出。以1200名選委計，梁振英得票率有57.4%，是得票率最低的當選人。

2017年特首選舉由林鄭月娥、前財政司司長曾俊華與前法官胡國興競逐，林鄭最終以777票當選，以1200名選委計，得票率有64.75%。

李家超高票當選，將由北京任命，並在7月1日宣誓，成為下任行政長官。

香港特首 投票率

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