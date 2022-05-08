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習近平一聲令下 上海官員立下粉身碎骨的「軍令狀」

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
上海浦東新區代表朱芝松發布的浦東防疫「軍令狀」，即使粉身碎骨也要完成任務。（取自網路）
上海浦東新區代表朱芝松發布的浦東防疫「軍令狀」，即使粉身碎骨也要完成任務。（取自網路）

中共總書記習近平5日在政治局常委會上重申堅持動態清零的重要，要堅決和一切歪曲、懷疑、否定中國大陸防疫方針政策的言行作鬥爭，要打贏大上海保衛戰。這兩天上海各地都動起來了，除全市召開的「堅決打贏大上海保衛戰動員會」，各區各街道辦還層層立下「粉身碎骨」的軍令狀。

疫情初始最嚴重的浦東新區代表朱芝松的軍令狀說，浦東新區到5月10日新增病例數要在5月5日新增的666例基礎上至少降低60%，力爭降到260例以內。他還說，「軍令如山，一諾千金，我們即粉身碎骨，也一定要完成任務。」

有網友說，「這根本就是大上海官帽保衛戰，老百姓粉身碎骨，官老爺也要保住帽子。」

上海各區除下達軍令狀，7日再宣布啟動全市攻堅「靜默」至15日。停止所有快遞、團購、外賣，即使已經下單，也被要求退單。甚至有居民反映，樓棟進出大門被鐵鍊綁死，小區大門也多了鐵絲網，出入口也被鐵皮封住，居委會徹底執行「靜默」。

上海市衛生健康委副主任趙丹丹今天（8日）在記者會上重申，上海市疫情防控正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期，不能鬆勁、不能懈怠。要毫不動搖堅持動態清零總方針。

上海 疫情

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