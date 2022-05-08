香港新任特首選舉開始投票 李家超可望成下一任特首

香港第六屆行政長官選舉今早（8日）舉行，投票時間由早上9時至11時半，由於只有一名候選人李家超，估計他能順利通過所需750張有效支持票而當選，再由北京任命，7月1日宣誓後，成為下任行政長官。

香港政府在灣仔會展中心設立一個主投票站讓選委投票。當局為選委會5大界別的大約1460名選委，劃分不同的「建議投票時段」。投票結束後，票站人員會將票箱運往會展3樓展廳的台上點票，到時會有6組人員同時點票。選舉主任之後會宣布選舉結果，並在同日刊憲。

選管會主席馮驊表示，上屆選舉用一個多小時點票，今屆增加一倍點票人手，希望可以很快和順暢完成點票。

考慮到防疫需要，當局將投票時間延長半小時，到11時半結束。早上會展有大批傳媒輪候登記入場，灣仔一帶加強保安，不時有警員巡邏，有警車戒備，並對交通實施特別安排及改道措施。