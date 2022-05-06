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岸田關切台海 北京：日本在台灣問題上負有歷史罪責

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅對日本首相岸田文雄在英國的涉台言論反擊，稱「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責」。（美聯社）
大陸外交部發言人趙立堅對日本首相岸田文雄在英國的涉台言論反擊，稱「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責」。（美聯社）

日本首相岸田文雄近日向英國政要指出，對單方面改變東海、南海現狀表示強烈關切，並稱明天的東亞可能成為烏克蘭。對此，大陸外交部發言人趙立堅回應「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責」，並痛批日本相關言論不利於本地區和平穩定。

據澎湃新聞報導，趙立堅5月6日在例行記者會上指出，國與國之間的合作應有利於促進地區和平穩定與繁榮，不應針對第三方，也不應損害第三方利益，他批評日方「頻頻借一些外交活動夾帶私貨，拿中國說事，渲染地區緊張局勢，炒作所謂中國威脅」，這樣做是「為自身擴武強軍尋找藉口，損害地區國家互信與合作，這不利於本地區和平穩定」。

趙立堅重申，「台灣問題跟烏克蘭問題完全不能相提並論」，他強調，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應該謹言慎行，完全沒有資格說三道四」。他還稱，陸方堅定維護領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過談判協商妥善處理分歧，維護地區和平與安寧。他呼籲日方，如果真的希望東亞和平穩定，「就應該立即停止挑動大國對抗，多做有利於增進地區國家間相互信任，促進地區和平穩定的事」。

此前日本首相5月5日與英國首相強生舉行會談，雙方簽署一項防務協議，岸田文雄在會後指出，「台灣海峽的和平與穩定不僅對日本的安全至關重要，對國際社會的穩定也至關重要」。

日本 趙立堅 岸田文雄

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