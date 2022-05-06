岸田關切台海 北京：日本在台灣問題上負有歷史罪責

日本首相岸田文雄近日向英國政要指出，對單方面改變東海、南海現狀表示強烈關切，並稱明天的東亞可能成為烏克蘭。對此，大陸外交部發言人趙立堅回應「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責」，並痛批日本相關言論不利於本地區和平穩定。

據澎湃新聞報導，趙立堅5月6日在例行記者會上指出，國與國之間的合作應有利於促進地區和平穩定與繁榮，不應針對第三方，也不應損害第三方利益，他批評日方「頻頻借一些外交活動夾帶私貨，拿中國說事，渲染地區緊張局勢，炒作所謂中國威脅」，這樣做是「為自身擴武強軍尋找藉口，損害地區國家互信與合作，這不利於本地區和平穩定」。

趙立堅重申，「台灣問題跟烏克蘭問題完全不能相提並論」，他強調，「日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，更應該謹言慎行，完全沒有資格說三道四」。他還稱，陸方堅定維護領土主權和海洋權益，同時願同有關國家通過談判協商妥善處理分歧，維護地區和平與安寧。他呼籲日方，如果真的希望東亞和平穩定，「就應該立即停止挑動大國對抗，多做有利於增進地區國家間相互信任，促進地區和平穩定的事」。

此前日本首相5月5日與英國首相強生舉行會談，雙方簽署一項防務協議，岸田文雄在會後指出，「台灣海峽的和平與穩定不僅對日本的安全至關重要，對國際社會的穩定也至關重要」。