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大陸國家副主席王岐山將出席韓國總統就職典禮

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國家副主席王岐山。路透
大陸國家副主席王岐山。路透

大陸外交部發言人趙立堅6日在例行記者會上宣布，應韓國政府邀請，大陸國家主席習近平特別代表、國家副主席王岐山將率團赴韓國，出席5月10日在首爾舉行的尹錫悅總統就職儀式。

韓聯社則報導，首韓國總統就職典禮籌備委員會6日公布將出席尹錫悅就職典禮的外賓名單。除王岐山外，美國副總統賀錦麗的丈夫德龍也在名單之列。

籌備委員會當天舉行記者會表示，將有包括143名外國駐韓外交使節在內共300多名外賓出席典禮。中國將派出王岐山，籌備委員會將其列為元首級人士。

報導稱，北京通常派遣副總理級別的官員出席韓國總統就職典禮，這次規格高於往屆。籌備委員會委員長樸柱宣對此表示，委員會方面認為，中方此舉可視為向韓方表達今後進一步加深中韓紐帶關係之意。據推測，王岐山將向尹錫悅轉達習近平對韓國新政府的信息。

美國方面，除德龍外，還包括美國勞工部部長沃爾什、民主黨籍眾議員阿米·貝拉和瑪麗蓮·斯特里克蘭等人。有分析稱，美國國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文可能於20日陪同總統拜登訪問韓國。

日本方面，籌備委員會表示，日方計劃派遣幕僚級人士，預計將在相關程序走完後發布細節。據推測，日本外務大臣林芳正將作為日本首相岸田文雄的特使率團訪韓出席典禮，並拜會尹錫悅轉達岸田文雄對韓日關係的信息。若消息屬實，將是2018年6月以來，日本外務大臣時隔4年多再度訪問韓國。

尹錫悅 日本

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