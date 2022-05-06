聽新聞
test
0:00 / 0:00

吉林一號8星升空 衛星網已達54顆

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
5月5日10時許，中國大陸在太原衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，將吉林一號寬幅01C衛星及搭載的吉林一號高分03D（27～33）等8顆衛星發射升空。（中新社）
5月5日10時許，中國大陸在太原衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，將吉林一號寬幅01C衛星及搭載的吉林一號高分03D（27～33）等8顆衛星發射升空。（中新社）

5月5日10時許，中國大陸在太原衛星發射中心用長征二號丁運載火箭將「吉林一號」寬幅01C星、「吉林一號」高分03D27～33星共8顆衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。

香港中通社報導，此次發射的8顆「吉林一號」衛星入軌後，將與此前在軌的46顆「吉林一號」衛星組網。至此，「吉林一號」在軌衛星數量增至54顆，可對全球任意地點實現每天17～20次重訪，為農業、林業、海洋、資源、環保、城市建設以及科學試驗等領域提供遙感數據和產品服務。

此次任務是「吉林一號」衛星工程的第19次發射。「吉林一號」寬幅01C星充分繼承了「吉林一號」寬幅01A/B星的成熟技術，具有高分辨、超大幅寬、超大存儲、高速數傳等特點。「吉林一號」高分03（27～33）星是輕小型高分辨遙感衛星，具有低成本、低功耗、低重量、高分辨的特點。

香港 火箭

延伸閱讀

歐盟準備祭出新一輪對俄制裁 俄國外交部回應了

測試帶衛星入軌MIT混合型火箭 風雨電控故障再取消發射

岡山生活圈夯衛星地段亦受惠 建商搶進白米社區推案

衛星照片顯示俄軍出動海豚 守衛黑海最重要的海軍基地

相關新聞

吉林一號8星升空 衛星網已達54顆

5月5日10時許，中國大陸在太原衛星發射中心用長征二號丁運載火箭將「吉林一號」寬幅01C星、「吉林一號」高分03D27～...

中共曾支持台獨？國台辦：毛澤東說抗戰勝利含解放台灣

美媒《外交家》雜誌（The Diplomat）3日刊文表示，中共對台立場不連貫且不一致，中共關鍵草創時期的立場把台灣人視...

兩岸僵局海基會功能降低？ 陸委會：重要性無可取代

近年因兩岸關係生變，海基會協處大陸台商經貿糾紛案件數降低，加上董事長懸缺長期代理，有台商認為已無法發揮原有功能。對此，陸...

美再把逾80家中企納入預摘牌名單 陸強調不代表被摘牌

美國證管會（SEC）4日再開刀，將超過80家大陸企業列入可能面臨從美國證交所下市風險的名單，其中包括京東、拚多多等公司。...

美英高層傳商討台海衝突應變計畫 北京：危害和平穩定

英國「金融時報」報導，美英高階官員3月初針對如何降低中共武力犯台的風險舉行會談，並首度探討台海衝突的應變計畫等。大陸外交...

《開羅宣言》威脅主權？陸委會：中華民國台灣事實存在

近期關於《開羅宣言》涉及台灣定位的問題，在政壇激起不少漣漪、受到朝野關注。陸委會對此表示，依據國際法、歷史事實及兩岸現實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。