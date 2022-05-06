吉林一號8星升空 衛星網已達54顆

5月5日10時許，中國大陸在太原衛星發射中心用長征二號丁運載火箭將「吉林一號」寬幅01C星、「吉林一號」高分03D27～33星共8顆衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。

香港中通社報導，此次發射的8顆「吉林一號」衛星入軌後，將與此前在軌的46顆「吉林一號」衛星組網。至此，「吉林一號」在軌衛星數量增至54顆，可對全球任意地點實現每天17～20次重訪，為農業、林業、海洋、資源、環保、城市建設以及科學試驗等領域提供遙感數據和產品服務。

此次任務是「吉林一號」衛星工程的第19次發射。「吉林一號」寬幅01C星充分繼承了「吉林一號」寬幅01A/B星的成熟技術，具有高分辨、超大幅寬、超大存儲、高速數傳等特點。「吉林一號」高分03（27～33）星是輕小型高分辨遙感衛星，具有低成本、低功耗、低重量、高分辨的特點。