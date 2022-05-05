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美英高層傳商討台海衝突應變計畫 北京：危害和平穩定

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美英高階官員3月初首度探討台海衝突的應變計畫，大陸外交部5日批評，有關行徑危害台海和平穩定。（圖／取自大陸外交部網站）
美英高階官員3月初首度探討台海衝突的應變計畫，大陸外交部5日批評，有關行徑危害台海和平穩定。（圖／取自大陸外交部網站）

英國「金融時報」報導，美英高階官員3月初針對如何降低中共武力犯台的風險舉行會談，並首度探討台海衝突的應變計畫等。大陸外交部5日對此批評，「一段時間以來美方加大打台灣牌，夥同個別國家炒作涉台問題。有關行徑危害台海和平穩定。」

英國「金融時報」引述三名消息人士指出，美國政府認為北京對台灣的態度日益獨斷，因此希望與包括英國在內的歐洲盟國加強合作。美英高層對話觸及廣泛議題，包括英國如何與台灣展開更多外交工作、如何加強在亞洲的嚇阻能力，甚至如果美國最終為了台灣與中國大陸開戰，英國將扮演何種角色。

對此，大陸外交部發言人趙立堅於5日例行記者會上重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是歷史和法理事實，也是國際社會共識。台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。」

趙立堅稱，當前，台海局勢面臨新一輪緊張，「其根源是台灣當局倚美謀獨，美方一些人有意『以台制華』。一段時間以來美方加大打台灣牌，夥同個別國家炒作涉台問題，企圖推動台灣問題國際化。有關行徑危害台海和平穩定，是在十分危險的道路上越走越遠」。

他;強調，「美方和有關國家應該停止干涉中國內政，恪守一個中國原則，慎重處理涉台問題。」

台海 趙立堅 兩岸關係

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