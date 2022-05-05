《開羅宣言》威脅主權？陸委會：中華民國台灣事實存在

近期關於《開羅宣言》涉及台灣定位的問題，在政壇激起不少漣漪、受到朝野關注。陸委會對此表示，依據國際法、歷史事實及兩岸現實，「台灣從來都不是中華人民共和國的一部分」。

此前國史館舉辦「舊金山和約及台北和約生效70周年研討會」，邀請多位學者專家台灣地位相關問題，國史館長陳儀深認為，該和約係指向「台灣地位未定」。近日曾任民進黨中國事務委員會諮詢委員的台大法律系教授姜皇池投書媒體，批評外交部網站至今仍懸掛馬英九政府時期擬定的「台灣的國際法地位說帖」，尤其「說帖」多處強調《開羅宣言》、《波茲坦公告》對台灣移交還予中華民國的聲明。

究竟外交部官網「說帖」強調的《開羅宣言》有沒有威脅主權？對此陸委會回應媒體提問指出，「政府反對中共對台錯誤定位主張、矮化及侵犯我國家主權安全，中華民國是主權國家，依據國際法、歷史事實及兩岸現實，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，此非中共單方面主張所能改變」。

陸委會重申政府「四個堅持」，強調其是台灣主流民意、更是堅定不移的底線，陸委會呼籲北京當局，「要放棄強加的政治框架，以及用武力恫嚇處理分歧思維以及作為，真正面對中華民國台灣事實存在的課題，務實理性改善兩岸關係」。

此前，馬英九前總統在臉書批評國史館長陳儀深與蔡英文總統，指「中華民國官員公開宣揚台灣地位未定論，讓人非常痛心」。