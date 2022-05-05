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中國醫療隊完成助港抗疫任務 香港特首歡送離港

中央社 / 香港5日電

協助香港抗疫的中國大陸醫療隊今天完成任務離港，港府舉行歡送儀式，香港行政長官（特首）林鄭月娥親自主持。

1月初，香港爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情，為疫情肆虐兩年多來最嚴重的一波，疫情一度失控，港府求助於北京

北京方面其後派出醫療隊赴港抗疫，又協助本地興建俗稱方艙醫院的臨時隔離檢疫中心等。

林鄭月娥下午在歡送儀式上致詞說，香港在3月時面臨兩年多抗疫戰以來最嚴峻的局面，每日新增超過1萬例確診案，醫療系統不勝負荷，北京中央及廣東省政府應特區政府要求，調派醫療隊來港協助抗疫。

她說，兩地醫護並肩作戰2個月，使香港COVID-19第5波疫情受控，市民逐步恢復正常活動，特區政府及香港居民對此衷心感謝。

她說，大陸方面合計派遣了319名醫護來港，他們主要在機場附近的亞博館社區治療中心協助抗疫。

林鄭月娥表示，在工作上，大陸醫護與香港醫護建立了默契，大幅提升了亞博館社區治療中心的收治能力，也發揮了中西醫合作抗疫的優勢，讓超過1200名在亞博館的新冠病人治癒康復，同時為深化兩地醫療合作打下穩固基礎。

香港 疫情 北京

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