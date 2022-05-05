香港愈來愈中國 紀律部隊改採中式步操
香港進一步「去殖民化」，香港紀律部隊之一的海關隊伍即日起廢除「英式步操」，全面採用中式步操禮儀。意味香港紀律部隊邁出「去殖民化」的重要一步。
香港海關4日說，香港海關選在「五四」這個別具意義的日子全面採用中式步操，體現海關全體人員對國家的歸屬感及愛國情操。此前香港警隊也決定自今年7月1日起全面改用中式步操。
香港共有五大紀律部隊，包括警務處、入境處、懲教署、消防處與海關。所謂步操，就是俗稱的踢正步。
騰訊新聞報導，1997年香港回歸後，紀律部隊很長時間仍然採用英式訓練，包括步操與口號都是英式規則。其中一個原因，就是香港紀律部隊的人事、工作在回歸後仍與英國有密切互動。
2020年8月，英國媒體報導說，由於疫情以及與中國關係惡化，英國政府禁止軍方人員訓練香港警隊。但香港警隊隔天聲明澄清，不是英國停止訓練，而是當時英國疫情嚴重，香港警隊主動暫停訓練活動。
2021年2月，香港員警學院舉辦中式佇列培訓班，由解放軍駐港部隊三軍儀仗隊成員授課，受訓學員來自香港各紀律部隊的步操教官。同年4月第六個全民國家安全教育日上，香港警隊成立177年來首次向公眾表演中式步操，並一改用英語指揮步操口令的傳統，第一次用廣東話喊出「向右看齊」、「正步走」、「提槍」、「掛槍」等口令。
報導稱，中式步操強調整齊劃一及團隊合作，每一個動作都要求鏗鏘有力，展現部隊雄壯氣勢、自信和威武。
從動作上看，中式步操與英式步操的主要區別在於手腳的擺動。英式步操的特點是手臂甩得又高又直，踏步較為輕巧；立定和轉體的時候，要很用力地跺腳，敬禮的時候，手掌有一個明顯的外翻動作。中式步操則需要手臂在胸前10公分左右的距離擺動。
最近香港警隊另一個舉動是放棄使用美國史密斯威森（Smith & Wesson）「點三八」左輪手槍，改用中國製手槍。
香港「01」的報導，從港英政府至今，警方一直都在使用史密斯威森的10型「點三八」手槍。但由於手槍已經停產，警隊高層敲定採購方案，將會物色中國國產手槍，消息指出，中國國產手槍品質不遜於西方，加上價錢合理，也有大陸強大支援，警隊更為傾向配備國產手槍。
除了更換手槍，警隊去年也新購了3輛中國國產「小型水炮車」，以應對挑戰。這種水炮車體型較小，適合在本地街道行走。
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