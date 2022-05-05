武漢兩岸青年 交流創業築夢

五四青年節之際，以「青春築夢英雄之城 攜手點亮科技之光」為主題的2022漢台青年科技體驗行活動，在武漢科技館舉行，在武漢求學、工作、創業的台青代表與當地優秀創業青年分享了各自的追夢故事和創業經歷。

中新社報導，本次活動由武漢台資企業協會、武漢市青年聯合會、武漢科技館聯合舉辦。來自兩地的青年從武漢科技館序廳的「天問之樹」開啟探尋，感受人類問天、問地、問自然的探索求知之旅。

在交流互動環節，大家以青春築夢為主題，講述自己故事。扎根武漢15年的台商二代廖伯元，接手家族事業後，廖伯元不斷瞭解和適應大陸市場、人文環境，通過轉型升級，持續拓展業務。

現今廖伯元仍未停止創新創業步伐。不久前，大陸發布了針對台灣居民個體工商戶的新政讓他再次看到商機。他認為，在大陸創業，要積極融入當地，廣交朋友，瞭解當地文化和創業環境。

「機緣巧合下來到武漢學醫，不想一待就是11年。」談及在武漢本碩博連讀的求學經歷，台生甘家驊坦言也曾經歷迷茫和焦慮，目前已與武漢一家公立醫院簽約，留在武漢工作、生活。

武漢台資企業協會副會長吳志榮在大陸從事科學教育行業，2016年他將企業總部落戶在武漢，並在當地台辦的支持下成立武漢市台灣青年創業就業服務中心，幫助更多台灣青年扎根武漢。