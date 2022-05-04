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大陸各省接連換屆 官員紛表對中共效忠

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
中共貴州省代表大會，報告全文公布，也透露出二十大訊號，圖為貴州省委書記諶貽琴。（中新社）
中共貴州省代表大會，報告全文公布，也透露出二十大訊號，圖為貴州省委書記諶貽琴。（中新社）

大陸各省近期接連換屆，中共官員紛紛表示對中共黨的效忠，貴州省5月4日公布第十三次黨代會報告，省委書記諶貽琴在會上一共33度提到「習近平」，強調「全省人民衷心擁護黨中央、衷心擁戴習近平總書記」。

這份4月25日大會的報告全文，甫由貴州日報旗下天眼新聞微信公眾號公開，全文當中，對於「習近平」提及33次、「黨中央」則僅提到10次。

對於習近平是否連任的問題，此報告也有些微訊號，例如報告在多次讚揚「習近平思想」後，進一步提到，「黨的二十大即將召開，必將為我們奮進新征程提供堅強政治保證、強大思想指引、磅礴奮進力量」，且強調「今後五年」的任務是要「認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，深入貫徹落實習近平總書記視察貴州重要講話精神」。

根據「貴州發布」此前訊息，這份報告醞釀已久，起草工作從2021年9月中旬啟動，12月形成初稿。新國發2號文件（《關於支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見》）下發後，起草組認真銜接修改。2022年2月22日，諶貽琴主持召開黔省第十三次黨代會籌備工作領導小組會議，對報告進行專題研究。3月7日大陸兩會期間，諶貽琴在北京「召集有關領導同志進行研究討論」，起草組認真修改後形成了報告徵求意見稿。

此前中共廣西自治區會議在南寧召開，全票選舉習近平為二十大代表，新華社還報導，「代表們表示，要深刻領會『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心，把習近平的關心和激勵轉化為幹事創業的實際行動」。

習近平 中共

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