放寬港人定居政策遭質疑有國安疑慮急轉彎？ 陸委會：正進行溝通

政府原定1日公告，放寬從事專業工作港人在台申請定居門檻，但因遭質疑有國安疑慮，修法計畫急轉彎。對此，陸委會副主委李麗珍4日在立法院回應立委葉毓蘭質詢時強調，政府對港人協助絕不是只有口號，目前正就修法的執行層面、如何把關，和各單位進行溝通。

葉毓蘭質疑，總統蔡英文競選連任時，不斷強調「抗中保台」，本來計畫放寬香港白領來台就業定居限制，卻在五一上路前夕喊卡，甚至可能無限期擱置，政府「撐香港」是否「攏係假」？

對此，李麗珍回應指出，政府對港人的協助決不是只有口號，目前已執行多項政策，例如成立台港服務交流辦公室、國發會鬆綁外國專業人才延攬及僱用法、教育部修正香港澳門居民來台就學辦法等。

對於此次修法突暫緩公告，李麗珍說，本次內政部修法主要是針對香港白領專業人才，強化居留五年後給予定居的相關規定。她坦言，暫時沒有實施的原因，是很多立法委員要求，在執行安全層面上要進行把關，所以陸委會近期也進行了大量說明，包括提出四道關卡。

李麗珍表示，陸委會正就相關問題和各部會、立法委員溝通。葉毓蘭詢問，政府是否「撐香港攏係假？」李麗珍回應，「絕對不會這樣。」

日前，陸委會公布，內政部將於5月1日公告「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法修正案」，開放港澳專業人士在台工作連續居留五年，每年居住183天以上，最後1年每月收入達台灣基本工資兩倍，便可申請定居。但遭到多位民進黨籍立委質疑，擔心恐有國安疑慮。

受此影響，陸委會於4月30日突喊卡，表示將暫緩公告修法。陸委會副主委兼發言人邱垂正說明，盼溝通後能化解疑慮，爭取支持，待意見整合凝聚共識後，將盡快公布實施。

據了解，陸委會近日和各部會與立委溝通，強調修法後，除居留五年條件外，政府在執行上還會有「居留審查」、「五年觀察期」、「專案認定」、「國安審查」等四道把關的關卡，以確保無國安風險，希望立委能放心。