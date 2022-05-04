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北京加強公廁消毒 封控區內不許兩人同時如廁

中央社 / 北京4日電
一名工作人員對北京市西城區大柵欄街道管控區域內公廁進行消殺作業。 新華社資料照
一名工作人員對北京市西城區大柵欄街道管控區域內公廁進行消殺作業。 新華社資料照

北京市昨天公布有一名感染者因為3次上公廁引發近40例感染者後，最新要求對公廁加強消毒通風，並指封控區內廁所不能兩人以上同時如廁。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火昨天下午在疫情發布會上表示，有一例COVID-19感染者因為3次上公廁，引發3例續發病例，進而引發了近40例的感染者。但她未說明確切的傳播途徑。

北京日報今天報導，為有效預防交叉感染，有關部門對「北京市公廁消毒管理工作指引」進行了修改完善，要求加強公廁保潔通風、增加公廁消毒頻次。

據規定，負責人員每天要對北京公廁進行2次全面消毒，人體接觸頻繁的部位，如水龍頭、扶手、馬桶坐墊及按鈕等處，每日消毒不少於4次。火車站、市場周邊等人流密集場所周邊公廁再增加1次消毒。

根據衛健部門要求，封控區範圍內廁所應一人一消毒殺菌，不能兩人以上同時如廁。對於區域內關停的廁所，應設置臨時廁所。廁所產生的糞汙按照涉疫垃圾處置。封控解除後，臨時廁所徹底消毒後方可移出。

不少網友和媒體在社群平台上轉發這項消息，一些留言認為此事「荒謬」、「連上廁所都要計劃」。

據了解，在北京一些胡同區，由於早年的建築和管線規劃，住戶居民日常生活仍需使用尿盆、公廁等，有些公廁甚至沒有門或隔板。4月底時，北京東城區一處胡同平房因出現確診者被封，當時就設了臨時流動廁所，專供隔離人員使用，切斷可能的病毒傳播途徑。

北京

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