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以篩代隔、快篩陽視同確診…防疫險會賠嗎？產險業說明白

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北京新增51人染疫 今起多處地鐵車站封閉、公車停駛

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
北京正不斷強化各項防疫措施，圖為快遞員將包裹遞送至一處已遭封控的社區。路透
北京正不斷強化各項防疫措施，圖為快遞員將包裹遞送至一處已遭封控的社區。路透

北京5月3日新增46例本土確診病例和5例無狀感染者。中國大陸今年「五一」小長假將於今日結束，為防疫情擴散，北京宣布，自4日首班車起，包括1號線國貿站等6條地鐵線多個出入口採取封閉措施停止進出站，朝陽區朝陽路以南（不含朝陽路）所屬158條公車線路採取「甩站繞行」、停運等措施。

此外，5日起，在北京市乘坐公共交通工具時，都必須持有7日內核酸檢測陰性證明。

為防止疫情外溢擴散，北京3日也宣布，全市中高風險地區人員、有1例及以上感染者的街鄉鎮人員、封控區管控區和臨時管控區人員、「北京健康寶」彈窗人員一律嚴控出京。

對於通勤人員，5日起，首次進出北京需持48小時內核酸檢測陰性證明，此後進出北京持7日內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼，非綠碼人員嚴禁進出北京。

北京12區已於5月3日起，連續三天開展三輪區域核酸篩查。

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