水下機器人領航員 助陸潛向深海

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海平面以下300公尺，光無法抵達的黑暗區域。這裡，是潛水員在水下施工的極限：水壓過大、環境複雜危險，僅憑人力已無法完成作業。

中新社報導，這裡是ROV（水下機器人）的主場：它以推進器為腳，攝影鏡頭為眼，機械臂為手，搭載各種工具，代替潛水員潛入水下，完成高強度、大負荷的各類工作，被廣泛應用在海洋石油、海洋科考、海上救助等領域。

它們的操控者——ROV領航員，由於培養難度大、人才稀缺，被稱為「深海宇航員」。中國海油海洋石油工程股份有限公司ROV總監韓超便是其中之一。他是中國大陸自主培養的第一代ROV領航員，現在已成為工作級ROV工程應用的領軍者。

「ROV對領航員的操作能力要求極高。領航員在作業船控制水下設備，需要眼觀六路、耳聽八方。」韓超表示，領航員需要時刻盯著九台顯示器和聲呐、定位、油位等各種傳感器數據，腳踩收放踏板，左右手同時進行操作，還要對船舶、水下機器人、水下設施的位置瞭如指掌。

在海洋油氣領域，ROV被廣泛應用於觀察、安裝、維修等。十幾年前，出於深水油氣田開發需要，中國大陸開始引進國外ROV設備及外籍專家。韓超表示，當時外籍人員負責複雜操作控制，「中國人只能打打下手」。為了學技術，韓超在外籍監督、領航員檢修設備時邊幫忙、邊學習。

自身天賦與努力訓練讓韓超的操作技術日臻成熟，他用5年便達到了國外8年才能實現的高級領航員水準，並考取了國際海事承包商協會頒發的ROV總監證書，成為中國大陸第一名持證ROV總監。

此後，韓超和團隊幾乎踏遍中海油南海和東海的每一個片區。2021年3月，團隊成功完成中國自營勘探開發的首個1500公尺超深水大氣田「深海一號」7根臍帶纜海上安裝作業任務。同年6月，深海一號正式投產。

從中國大陸首條1500公尺海底管線鋪設，到全球首座10萬噸級半潛式生產儲油平台超深水錨鏈系泊，再到中國大陸首條深水SCR（鋼懸鏈立管）回接、主臍帶纜鋪設，團隊把「中國腳步」扎在1500公尺的大海深處。

南海

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