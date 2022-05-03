大陸各省高官「重溫入黨誓詞」 陸媒：已成普遍選擇

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
4月29日貴州省委書記諶貽琴帶領新一屆省委常委，到中共紅色聖地遵義重溫入黨誓詞。（圖／取自天眼新聞）
4月29日貴州省委書記諶貽琴帶領新一屆省委常委，到中共紅色聖地遵義重溫入黨誓詞。（圖／取自天眼新聞）

近期大陸各省紛紛換屆，新一屆各省省委常委領導班子上任後的首次集體活動，似乎也正有更強的共性。

澎湃新聞報導，近期包含黑龍江省、海南省、貴州省的中共省委常委領導班子，在當選後首次集體活動，都選擇了「高舉右拳、重溫入黨誓詞」以及「懷念先烈」的模式。

報導指出，包含5月3日黑龍江省委書記許勤帶領省委常委胡昌升、王志軍、張安順、張巍、沈瑩、徐建國、王一新、楊博、李玉剛、何良軍、于洪濤來到東北烈士紀念館，進行相關活動；4月30日海南省委書記沈曉明帶領新一屆省委常委班子到海南省史志館，進行相關活動；4月29日貴州省委書記諶貽琴帶領新一屆省委常委李炳軍、時光輝、李元平、盧雍政、吳強、胡忠雄、譚炯、吳勝華、李睿、時玉寶、陳少波，來到中共紅色聖地遵義，進行相關活動。

由於近期中共各省領導班子的換屆完成後，就是中共二十大，類似政治動作也引起一定的關注。

澎湃新聞整理，除了上述三省外，2021年底換屆的幾個省委領導班子，也都進行「重溫入黨誓詞」的首次集體活動，包含安徽省、江蘇省、湖南省都循此模式，分別由省委書記率領省委常委，到達「黨性教育館」、「烈士陵園」、「黨史陳列館」等場所，進行此活動。

中共 黑龍江 性教育

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