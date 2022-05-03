「遼寧」號航母編隊 在西太平洋進行實戰化訓練

（德國之聲中文網）據中國海軍官方微博5月3日發布的消息，海軍新聞發言人高秀成海軍大校介紹，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練，這是海軍根據年度工作計劃組織的一次例行性訓練，旨在提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何一方。 ​​​

美聯社指出，這次任務凸顯，隨著北京方面試圖取代美國成為亞洲最重要的軍事力量，中國海軍的地位日益增長。

按艦艇數量計算，中國擁有世界上最大的海軍，而美國則在航母和核潛艇以及在該地區擁有的基地和盟友數量上保持著優勢。雙方競爭的焦點是具有重要戰略意義的南中國海。美國國會研究服務院2022年1月20日發表的年度報告《中國海軍現代化：對美國海軍能力的意義》指出，「中國人民解放軍海軍是世界上最大的海軍，擁有大約355艘軍艦」，這個數量還不包括85艘巡邏艇和攜帶反艦導彈的作戰平台。

日本觀察到8艘中國海軍艦艇經過宮古海峽

據路透社報導，日本防衛省在一份新聞稿中說，包括一艘航空母艦在內的八艘中國海軍艦艇本周一通過日本南部沖繩群島。通報稱，這幾艘艦艇駛過沖繩主島（Okinawa island）和宮古島之間的海峽。日本自衛隊再次觀察到中國海軍編隊在東海起降了艦載直升機。該航母編隊包括航母「遼寧」艦，055型驅逐艦「南昌」艦（舷號101）、052D型驅逐艦「西寧」艦（舷號117）、「烏魯木齊」艦（舷號118）、「成都」艦（舷號120），052C型導彈驅逐艦「鄭州」艦（舷號151）、054A型護衛艦「湘潭」艦（舷號531），綜合補給艦「呼倫湖」艦（舷號901）。

據日本國家廣播公司(NHK)報導，這是自去年12月以來，中國航母首次被證實通過該地區。隸屬於美國太平洋艦隊的美國第七艦隊沒有立即回應路透社的評論請求。

台灣《聯合報》、《自由時報》報導，台灣漁民在釣魚台（中國大陸稱釣魚島）周邊的台日漁業協定海域作業時，目擊包括「遼寧」號航空母艦在內的軍艦編隊航行。台灣國防部發言人孫立方5月2日回應時說，針對台海周邊的海空域動態，台軍運用聯合情監偵作為，都能夠全程掌握。對於大陸軍方可能行動，國防部都以料敵從寬原則，列入可能行動方案並妥為應處。

中國海軍現有「遼寧」號及「山東」號兩艘航母，據信正在建造至少兩艘航母。大陸官媒日前透露山東號已返回遼寧省大連造船廠維修。「遼寧」號前身是1999年從烏克蘭購買的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦2號艦「瓦良格」號，編制員額為1000多人。近年來，實戰化演習成為40年來缺乏戰鬥經驗的中國軍隊的一個重點。

（美聯社、路透社）

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