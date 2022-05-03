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共軍「小航母」 南海演練「立體投送」

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸官媒揭露，共軍海軍陸戰隊員搭乘海南艦艦載直升機，進行「立體投送」訓練。（圖／取自大陸國防部官網）
大陸官媒揭露，共軍海軍陸戰隊員搭乘海南艦艦載直升機，進行「立體投送」訓練。（圖／取自大陸國防部官網）

共軍航母遼寧號等8艘艦艇編隊「東出」太平洋的消息才傳出不久，大陸官媒又披露，具有直升機航母功能的兩棲攻擊艦「海南艦」4月底在南海地區進行武裝直升機「立體投送」的演習。

據「解放軍報」5月3日報導，4月22日，共軍海軍某登陸艦支隊的海南艦，在南海某海域開展艦機協同訓練，報導提到，艦上直升機進行降落、加油與起飛的細節。報導並指出，2021年4月23日，共軍首艘兩棲攻擊艦海南艦入列，「1年多來，海南艦官兵以試促訓、試訓並進，拓展了兩棲作戰兵力運用方式，兩棲投送能力穩步提升」。

其中報導有發布一張照片，是共軍海軍陸戰隊員搭乘艦載直升機，進行「立體投送」訓練，由於地點在南海海域，也具有一定敏感度。

075型兩棲攻擊艦是由大陸自行研製，目前有海南艦以及廣西艦兩艘，第三艘艦名，據媒體披露則為安徽艦，其中海南艦編為南部戰區；廣西艦則編為東部戰區。此外，在共軍艦艇命名規則當中，除了航空母艦外，能用省名命名的艦艇，目前也唯有兩棲攻擊艦。

「東方網」曾形容海南艦的功用，指一旦發起登陸作戰，海南艦中大型指揮室將能有機調動各種力量；空中將由武裝直升機在灘頭進行火力壓制，運輸直升機直插敵後；海面則有兩棲戰車魚貫而出快速衝上灘頭；海陸間，則由大型氣墊艇運載龐大的登陸地面力量，向岸灘疾馳。

公開資料顯示，海南艦全長237公尺，排水量4萬噸，能夠搭載近30架各式直升機、上千位兵力以及各式戰車、兩棲裝甲車，也被稱為「小航母」，自2021年成軍後，歷經訓練，已具有一定程度的登陸作戰能力。

直升機 南海 海軍

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