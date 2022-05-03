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涉煽動顛覆 環時：「馬某某」為杭州科技公司總監

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
央視上午發出杭州市國安局逮捕「馬某」。（央視新聞APP）
央視上午發出杭州市國安局逮捕「馬某」。（央視新聞APP）

大陸官方央視新聞，今日報導杭州市國安局依法對「馬某」採取刑事強制措施，一度引發外界揣測，香港股市中概股大跌。《環球時報》英文版中午指出，被捕的「馬某某」是從事硬體研發工作，在一間科技公司從事硬體研發部總監。

「環球時報」英文版在三日中午報導指，「馬某某」被外部反對中國勢力洗腦，今年3月起在一名反華人士慫恿下，創建網路匿名群組，充當外部勢力的代理人，散布謠言和虛假信息，發布獨立宣言分裂及顛覆國家，同時煽動年輕人和大學生參與污衊國家及民眾的行動。

央視在三日早上九點零一分發布上述新聞。不久，大約在九點五十分，央視修正報導，將涉案人「馬某」改為「馬某某」。

官媒「環球時報」前總編輯胡錫進，則在稍後證實，據他向權威部門確認，杭州國安局抓的是「馬某某」而不是「馬某」，所有報導「馬某」的都是不正確的。

中共黨媒環球時報英文版報導，被捕的「馬某某」是從事硬體研發工作，在一間科技公司從事硬體研發部總監。（環時英文版）
中共黨媒環球時報英文版報導，被捕的「馬某某」是從事硬體研發工作，在一間科技公司從事硬體研發部總監。（環時英文版）

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